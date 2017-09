LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE: LA JSK A ENCORE CHUTÉ Le PAC et le MCO se hissent à la 2e place

Les Oranais ont longuement résisté aux assauts du DRBT avant de réussir le hold-up parfait, en inscrivant le but de la victoire par le jeune espoir, Ferifer, à la 90'+1.

Le MC Oran et le Paradou AC se sont provisoirement hissés sur la deuxième marche du podium, après leurs victoires respectives sur le DRB Tadjenanet (1-0) et l'USM Blida (1-0), avant-hier, en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 Mobilis de football, ayant vu le NA Hussein Dey dominer la JS Kabylie (2-1). Les Oranais ont longuement résisté aux assauts du DRBT avant de réussir le hold-up parfait, en inscrivant le but de la victoire par le jeune espoir, Ferifer, à la 90'+1. Un précieux succès en déplacement, qui permet aux gars d'El Hamri de se hisser provisoirement à la 2 place, avec 7 points, au moment où le DRBT reste dans le ventre mou du classement, avec 5 unités. De son côté, le Paradou AC a fait la différence d'entrée de jeu, en assommant l'USM Blida dès la 4e minute de jeu, par l'intermédiaire d'El Mellali, qui permet donc à son équipe de rejoindre le MCO à la deuxième place du classement général, ex-aequo avec la JS Saoura et l'ES Sétif, qui comptent également sept points, mais avec un match en moins. De son côté, le NAHD avait commencé par concéder l'ouverture du score devant Benaldjia (24'), avant d'égaliser par son capitaine Ahmed Gasmi, sur penalty à la 36e minute et de renverser finalement la vapeur par Cherfaoui (73').

Cette quatrième journée de Ligue 1 Mobilis se poursuivait hier, avec le déroulement de trois autres rencontres, à savoir: USM El Harrach - CS Constantine, US Biskra - CR Belouizdad et ES Sétif - JS Saoura, au moment où l'USM Alger et le MC Alger, actuellement engagés dans différentes compétitions continentales, ont vu leurs matchs reportés au 3 octobre prochain. L'USMA se déplacera chez l'US Bel-Abbès, alors que le MCA accueillera l'Olympique de Médéa au stade Omar-Hammadi de Bologhine.