COUPE DE LA CAF - QUARTS DE FINALE: CLUB AFRICAIN-MC ALGER (CE SOIR 19H À TUNIS) Derby alléchant pour une place en demi-finale

Par Saïd MEKKI -

Nekkache, auteur de l'unique but du MCA au match aller

Les joueurs du MC Alger qui se trouvent à Tunis depuis jeudi dernier affichent la confiance avant de rencontrer ce soir à 19h, le Club Africain au stade de Radès pour le compte du match retour décisif des quarts de finale de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF). Le match de ce soir sera dirigé par l'arbitre burundais, Thierry Nkurunziza. Au match aller disputé il y a neuf jours au stade du 5-Juillet (Alger), le MC Alger s'est contenté d'une courte victoire (1-0) suite à un but signé Nekkache. Et c'est donc pour défendre ce maigre acquis que les Vert et Rouge se trouvent à Tunis depuis jeudi dernier.

Les joueurs algériens drivés par Bernard Casoni, se sont entraînés une seule fois sur la pelouse du stade de Radès où se déroulera le match de ce soir, mais pas hier, comme le prévoit la réglementation, or la séance a eu lieu vendredi dernier, car le terrain est indisponible la veille du match. En effet, cela est dû au déroulement du match de la ligue des champions entre l'ES Tunis et Al Ahly du Caire.

Le coach Casoni a, par ailleurs, profité de la dernière séance d'entraînement d'hier à l'annexe du stade d'El Menzah où il devrait avoir procédé aux dernières retouches dans son système préconisé pour le match décisif d'aujourd'hui. Du côté de l'effectif, beaucoup de cadres souffriraient de quelques blessures de différentes natures. Bouhenna, Chaouchi, Cherif el Ouazzani, Derrardja et Nekkache. Cependant, le staff médical suit de très près l'évolution des joueurs lors des entraînements et met les bouchées doubles pour tenter de les récupérer. Aux dernières nouvelles, Casoni pourrait bien compter sur les services de Chaouchi, Bouhenna, Cherif El Ouazzani et Nekkache, quant à Derrardja sa présence au sein des 18 se décidera au dernier moment. En tout cas, l'ambiance est au beau fixe au sein du groupe. Cette courte victoire du match aller est bien dans l'esprit des joueurs algériens qui veulent coûte que coûte défendre ce maigre avantage d'un but. Mieux encore, l'attaquant Hakim Nekkache annonce qu'«on jouera ce match comme une finale» avant d'estimer que «la clé de ce match, c'est de réussir une bonne entame pour installer le doute chez notre adversaire. Si l'on marque un but, ça sera le meilleur scénario pour nous afin de nous qualifier aux demi-finales».

D'ailleurs, c'est dans ce même ordre d'idées que l'ex-international et actuel directeur sportif du MCA, Kaci Saïd, pense que «pour assurer la qualification aux demi-finales, on devra marquer un but afin de leur mettre la pression dès le début». Et justement, dans ce derby maghrébin la pression est bien là, surtout que l'enjeu n'est autre qu'une demi-finale. Devant son public et sur son propre terrain, le Club Africain est vraiment sous pression, d'autant que l'équipe n'a pas encore réussi à convaincre ses fans avec le coach Simone. Pour ce match contre le MC Alger, le coach du Club Africain sait que la défense du MCA est difficile à manier. Et il pense déjà effectuer quelques changements dans son «onze» pour tenter la qualification. Oussama Darragi devrait être présent dans ce secteur stratégique qui est le milieu du terrain. D'autre part et en dépit de son manque d'expérience, le jeune Mootez Zemzemi serait aussi retenu avec le retour de blessure de Bilel El Ifa en défense et surtout de l'attaquant zimbabwéen Matthiew Rusike. En résumé, et il faut bien le mentionner: le coach Simone joue particulièrement son avenir à la barre technique du Club Africain ce soir. Quant au MC Alger, les joueurs sont décidés à défendre leur maigre avantage d'un but et pour l'assurer, ils veulent bien entamer la partie en inscrivant un but. Mission, certes très difficile, mais vraiment pas impossible dans le football où les «surprises» font bel et bien partie du jeu à onze... A noter enfin qu'en cas de qualification, le MCA affrontera le 29 septembre soit le Zesco de Zambie, soit SuperSports de l'Afrique du Sud.