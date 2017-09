CAN 2017 DE VOLLEY-BALL L'Algérie qualifiée grâce à son classement mondial

Le Six national composte ainsi son billet pour la CAN en dépit de son échec dans le tournoi zonal qualificatif après avoir perdu, ce samedi à Radès (Tunisie), face au Maroc.

L'Algérie est qualifiée pour la phase finale du championnat d'Afrique des nations 2017 grâce à son classement mondial.

Le Six national composte ainsi son billet pour la CAN en dépit de son échec dans le tournoi zonal qualificatif après avoir perdu, ce samedi à Radès (Tunisie), face au Maroc. Bonne nouvelle pour le volley-ball algérien. L'Algérie sera bel et bien présente au Caire (Egypte) pour prendre part au championnat d'Afrique des nations, prévu du 20 au 30 octobre prochain. Cette qualification, miraculeuse, les protégés de Mouloud Ikhedji la doivent à la position de l'Algérie dans le classement mondial (41e-12 pts), car sur le parquet les Algériens ont raté leur concours d'admission. En effet, et contre toute attente, l'Algérie a été battue par le Maroc à l'occasion de la troisième et dernière journée du tournoi zonal qualificatif. Après avoir raté son entame de match, en concédant le premier set (20-25), le Six national s'est bien repris en égalisant à un set partout (25-15) avant de prendre les devants en remportant le 3e set (25-21). Toutefois, les Lions de l'Atlas n'avaient pas dit leur dernier mot.

Les Marocains ont réussi à niveler le score en s'adjugeant le 4e set (20-25), avant d'enchaîner au tie-break (15-17). Avant le coup d'envoi de ce match décisif, l'Algérie et le Maroc étaient à égalité pour avoir gagné face à la Libye. «J'ai appris à la fin du match que l'Algérie est qualifiée pour la CAN et c'est tant mieux pour nous. Face au Maroc, nous avons ressenti le manque de matchs de préparation en dépit de l'envie et de la motivation des joueurs», a déclaré l'entraîneur national, Mouloud Ikhedji, à l'issue du match. «C'est pas dans un match officiel qu'on va chercher les solutions à nos lacunes», a-t-il regretté. Auteur d'un sans-faute dans ce tournoi, le Maroc composte également son billet pour la CAN 2017. De son côté, la Tunisie sera également de la partie. Les Aigles de Carthage sont admis d'office grâce à leur classement mondial (24e-38 pts).