CHAMPIONNAT NATIONAL DE PARAPENTE 2017 Hamouche conserve son titre

Les trois lauréats sur le podium

C'est sans surprise que Djaffar Hamouche, champion d'Algérie de parapente, a remporté l'épreuve de distance de la troisième édition du Championnat national de parapente qui s'est achevée, avant-hier à Bouzeguène, conservant ainsi son titre de l'année dernière.

Ce pilote issu du club des sports aériens et de montagne de Bouzeguène, s'est distingué parmi 52 parapentistes représentant une vingtaine de wilayas, en parcourant une distance de 52 kilomètres à partir du site de décollage à Aswel n'Ath Ziki dans la région de Bouzeguène, jusqu'à Haizer dans la wilaya de Bouira. Dans sa déclaration, Djaffar Hamouche a souligné que «le niveau de la compétition de cette troisième édition était très intéressant que la précédente en raison d'une participation plus nombreuse de pilotes cette année, il y avait donc plus de concurrence», a-t-il dit. Il a confié avoir été «sous pression» durant les épreuves car son but lors de la compétition était de garder son titre de champion d'Algérie. Le record personnel de ce pilote, réalisé il y a environ 9 mois, est de 72 km, pour un vol d'Ath Argane (commune d'Agouni Guerghrane, Tizi-Ouzou) jusqu'à Boussaâda dans la wilaya de M'sila, a-t-il indiqué. Son objectif, qu'il compte concrétiser entre avril et mai prochain, est de battre son propre record en effectuant un vol en parapente sur une distance de 150 km. Il ambitionne aussi de participer à des compétitions internationales, a-t-il ajouté. La deuxième et la troisième place de ce championnat pour l'épreuve de distance sont revenues respectivement à Toufik Hadid du club Aile de cap d'Aokas (Béjaïa) qui a effectué 34 km de vol en parapente et à Yasser Benchallal du club Hamza de Batna qui a volé sur une distance de 19 km. Pour l'épreuve d'atterrissage de précision, Cherief Yacine d'Aéroclub Béjaïa sport et loisirs est classé premier, suivi de Djaffar Hamouche en deuxième position et de Amar Djaâra du club Hamza de Batna à la troisième place. Le directeur technique national de la Fédération algérienne des sports aériens (FASA), Omar Hadj Saïd, a relevé le niveau nettement meilleur que lors des éditions précédentes, des compétiteurs soulignant que le Championnat national de parapente prend de plus en plus d'importance. Il a également salué la participation honorable des filles à savoir trois de Béjaïa et une de Tlemcen, qui sont les premières femmes à participer au Championnat national de parapente, rappelle-t-on. Ce championnat placé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'est déroulé du 20 au 23 de ce mois au site d'Aswel n'Ath Ziki (Bouzeguène), a été organisé par la FASA en collaboration avec le club des sports aériens et de montagne de Bouzeguène et la direction locale de la jeunesse et des sports.