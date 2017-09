CIRCUIT PRO-FÉMININ À HAMMAMET DE TENNIS Ibbou engagée dans un nouveau tournoi à 15 000 USD

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou intègrera directement le tableau final d'un tournoi professionnel à 15.000 USD, prévu du 25 septembre au 1er octobre à Hammamet (Tunisie), suivant la liste d'admission dévoilée avant-hier par les organisateurs. Les qualifications se dérouleront samedi et dimanche, et c'est à leur issue que la championne d'Afrique de 2015 connaîtra son adversaire au premier tour du tableau final, qui lui débutera lundi. Ce tournoi du circuit pro-féminin a drainé certaines joueuses relativement bien classées sur le plan mondial, notamment, la Bulgare Isabella Shinikova (303e) et la Belge Marie Benoît (434e), alors qu'Ibbou ne figure actuellement qu'au 1119e rang. Il s'agit du quatrième tournoi consécutif pour la sociétaire de l'Académie de Valence à Hammamet, où elle a brillé cet été, en remportant notamment le double du premier tournoi, puis le tableau simple du second, avant de se faire éliminer en quarts de finale, lors de du troisième tournoi. A l'instar des précédents, le prochain tournoi auquel prendra part Ibbou se déroulera sur terre battue.