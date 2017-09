GHEZZAL, ATTAQUANT DE L'AS MONACO "C'est bon pour la confiance"

Vendredi dernier, Rachid Ghezzal a profité de la démonstration (0-4) de l'AS Monaco sur le terrain de Lille OSC pour ouvrir son compteur but avec son nouveau club.

L'international algérien a réalisé le break pour les Monégasques à la demi-heure de jeu suite à un centre d'Almamy Touré. Après la rencontre, l'ancien Lyonnais est revenu sur la prestation de son équipe. Petit à petit, «Rachon» se fait une place sur le Rocher malgré la forte concurrence. Sa réalisation face aux Lillois ne pourra que l'inciter à prouver plus afin de gagner la confiance permanente de Leonardo Jardim, son entraîneur. Sur le terrain, le Fennec a joué 80 minutes face à son compatriote Yassine Benzia qui en a passé 10 de moins sur la pelouse. «C'est bien pour nous. Pour la confiance. Pour la suite et les échéances à venir, c'est bien d'être en confiance comme ça, de marquer beaucoup de buts et ne pas en prendre. Après, tout n'est pas parfait sur le terrain mais l'essentiel est là. On savait aussi qu'ils allaient commencer très fort avec leur nouvelle philosophie de jeu avec Marcelo Bielsa notamment. Ils font du pressing tous terrains. Il y a aussi du marquage sur chacun et ils suivent beaucoup leurs joueurs. On savait aussi comment les contrer. On a bien respecté ça et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir le score», a commenté Ghezzal.

L'ancien Lyonnais est également revenu sur les chiffres de son coéquipier Radamel Falcao dont 11 des 12 derniers tirs en Ligue 1 ont trouvé le chemin des filets adverses.

Pour l'anecdote, seul le gardien de Metz, Thomas Didillon, a pu arrêter l'une de ses tentatives cette saison, C'était le 18 août dernier. «C'est vrai que c'est incroyable. Il ne s'arrête pas et c'est tant mieux pour nous. Pourvu qu'il continue à planter», a espéré Ghezzal.