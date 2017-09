LIGUE 1 MOBILIS-4E JOURNÉE : L'USM BLIDA ZÉRO POINT L'ES Sétif recolle au CR Belouizdad

L'Entente de Sétif est coleader de la Ligue 1 Mobilis. Le champion d'Algérie en titre monte sur la première marche du podium à la faveur de sa victoire acquise chez lui face à la JS Saoura (2-0) à l'occasion de la 2e partie de la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis, jouée avant-hier. Pour sa part, le CR Belouizdad, autre leader, a réussi à préserver son invincibilité en mettant en échec l'US Biskra (0-0).

Le choc des codauphins, disputé au stade du 8-Mai 1945 (Sétif) entre l'ES Sétif et la JS Saoura, est revenu aux gars de Aïn El Fouara (2-0). L'Aigle noir a survolé cette affiche au sommet grâce à un Djabou des grands jours. Le capitaine des Noir et Blanc a été un véritable poison pour la défense d'une formation de la Saoura qui a montré ses limites hors de ses bases. La première réalisation des Sétifiens est signée de leur métronome, Djabou en l'occurrence. Après avoir baladé toute l'arrière garde adverse, le numéro10 de l'ESS a adressé un tir croisé qui a trompé la vigilance de Boukacem. Le second but sétifien est à mettre à l'actif de Amokrane, juste avant la pause citron (43'). L'attaquant de l'ESS a profité d'une sortie ratée du portier de la JSS pour doubler la mise de la poitrine. Il faut noter que les Sudistes avaient l'opportunité de revenir au score par deux fois, sur penaltys, mais ces derniers ont fait preuve d'une maladresse rare. Le premier penalty a été raté par Bourdim (39') qui a loupé le cadre Zeghba alors que le second a été manqué par Yahia Cherif (58'). En voulant trop bien faire, l'ancien Belouizdadi a surdosé sa frappe et le cuir a fini dans les décors. A la faveur d'un sans-faute à la maison, l'ESS comptabilise 10 points et rejoint le CR Belouizdad en tête du classement.

Pour sa part, le CR Belouizdad a confirmé son excellente entame de saison en allant chercher un bon point du côté de la Reine des Zibans face à l'US Biskra (0-0). Dans une partie jouée à huis clos, le Chabab a tenu bon face aux assauts des Biskris et peut remercier son gardien Salhi. Ce dernier s'est mis en évidence en arrêtant un penalty en première période tiré par Melouli. En dépit de cette 4e contre-performance, l'USB stoppe l'hémorragie et glane son premier point. Quant au CRB, les Rouge et Blanc restent sur leur lancée et consolident leur première place (10 pts). A l'instar de l'USB, l'USM El Harrach est parvenue à débloquer son compteur lors de la réception du CS Constantine (1-1). Premiers à prendre l'ascendant, en scorant sur penalty par Mellal (14'), les Harrachis ont été rejoints à la marque à la 26e suite à l'égalisation de Cissé. Dans la première partie de cette 4e journée, le NA Hussein Dey a engrangé sa première victoire de la saison en disposant de la JS Kabylie (2-1), le Paradou AC a réalisé l'essentiel face à l'USM Blida (1-0) alors que le MC Oran a réalisé le hold-up parfait en s'imposant sur la pelouse du DRB Tadjenanet (0-1).Cette 4e manche doit prendre fin le mardi 3 octobre prochain à l'issue du déroulement des deux dernières rencontres, à savoir, USM Bel Abbès-USM Alger et MC Alger-O Médéa. Ces deux parties sont repoussées en raison de la participation de l'USMA et du MC Alger aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique et de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).