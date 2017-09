NAPLES Ghoulam passeur et buteur

L'international algérien Faouzi Ghoulam a été pour beaucoup dans la victoire de son équipe, Naples (2-3), lors de son déplacement chez SPAL, pour le compte de la 6e journée du championnat d'Italie. Le latéral gauche algérien, a marqué le but libérateur (2-2), à la 83e, lorsque parti de son camp, Ghoulam effectue un rush de près de 30 mètres, pour arriver à l'entrée de la surface et envoyer une frappe sur le côté opposé du gardien adverse, inscrivant le but de la victoire. Déjà avant cela, l'international algérien a été derrière la seconde réalisation de Naples, lorsqu'il a transmis un superbe centre enroulé sur la tête de son coéquipier, José Callejon qui marque (71e). Grâce à ce succès à l'extérieur, Naples garde la tête de la Série A, aux côtés de la Juventus, solide vainqueur de Torino (4-0), avec 18 points à cinq longueur de l'Inter Milan qui a reçu, hier, Genoa.