TOURNOI LES TRIÈRES «OPEN» DE TENNIS Trois Algériens engagés à Nabeul

Le tennisman algérien Mohamed Forkane Lebdi intégrera directement le tableau final du tournoi international junior «Les Trières Open de Nabeul», qui se déroulera du 26 septembre au premier octobre 2017 en Tunisie, alors que ses compatriotes Samir Hamza Reguig et Mohamed Ali Abibsi devront passer par les qualifications, suivant le programme de compétition dévoilé dimanche par les organisateurs. Au premier tour des qualifications, Reguig et Abibsi seront opposés à des adversaires tunisiens, respectivement Fayçal Kaddour et Mohamed Malek Dammak, au moment où Lebdi devra attendre la fin de cette phase de qualification, pour connaître son adversaire. Trois autres tennismen algériens s'étaient portés candidats, pour participer à cette compétition de grade 5, en l'occurrence Karim Bendjamaâ, Mohamed Racim Rahim et Yannis Benmansour, qui, finalement, ont préféré se retirer, pour pouvoir s'engager dans d'autres tournois. Les Trières «Open» de Nabeul, ouvert également aux filles, se déroulera sur les courts en terre battue du Delfino Beach Mrekza, dans la ville de Nabeul.