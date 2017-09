LIGUE DES CHAMPIONS : L'USMA AFFRONTERA LE WYDAD CASABLANCA EN DEMI-FINALE Paul Put sommé de revoir ses plans

Par Lounès MEBERBECHE -

C'est finalement le but inscrit par Darfalou au match aller à Beira face au Ferroviário (1-1), qui a offert aux Usmistes cette place au carré d'as, puisqu'ils se sont contentés d'un triste match nul (0-0).

Les Rouge et Noir ont même frôlé la punition à plusieurs reprises n'était-ce leur gardien Zemmamouche qui était dans un grand jour, notamment en seconde période où les Mozambicains se sont montrés très dangereux. Sur le terrain, les Algérois n'ont pas livré le match attendu contre un adversaire qui semblait largement prenable de par sa carte visite, mais aussi sa prestation lors de la première manche samedi dernier au Mozambique. Si les joueurs de champ, notamment les attaquants, n'ont pas fait le match de leur vie, le gardien Zemmamouche a, encore une fois, brillé devant sa ligne. Trois arrêts extrêmement décisifs (55', 57', et 72') pour maintenir les siens à flot et les empêcher de couler contre des visiteurs qui ont pris confiance. Et ce, au fur et à mesure que les coéquipiers de Oussama Darfalou, actif mais très moyen dans la finition, montraient des approximations techniques inquiétantes à ce niveau. Justement, Darfalou avait une véritable occasion de but à la 80e minute après une récupération de Koudri qui a servi magnifiquement Saâyoud dans l'intervalle. Ce dernier sert l'international A' en retrait mais son plat du pied a été détourné par le gardien adverse.

C'était la seule véritable occasion des gars de Soustara dans un match soporifique. Il y avait aussi une énième chance dans les cinq dernières minutes très mal jouée par Saâyoud. Signe du manque de créativité dont ont souffert les joueurs de Paul Put. En tout cas, l'essentiel est là, à savoir: la qualification en demi-finales. Cependant, les capés du technicien belge devront impérativement revoir leur manière de jouer s'ils veulent atteindre l'étape finale comme en 2015, mais cette fois-ci avec l'ambition de remporter le trophée.

Le coach de l'USMA est sommé de corriger ses plans, avec parfois des choix ratés à l'instar de la titularisation systématique de Beldjilali et Ziri Hamar, tandis que le problème défensif, surtout au niveau de l'axe central, persiste en ce début de saison. Ainsi, pour l'avant-dernière étape, les finalistes de l'édition 2015 retrouveront les joueurs du Wydad Casablanca (Maroc) qui ont réussi à écarter les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Le Wydad recevait Sundowns à Rabat, après avoir été défait 1-0 à Pretoria.

Les hommes de Amouta ont réussi à s'imposer eux aussi 1-0 chez eux, grâce à un but de Salaheddine Saidi à la 26e minute de jeu, mais ils n'ont pas réussi à en ajouter un second. Il a donc fallu départager les deux équipes par une séance de tirs au but que les Marocains ont mieux maîtrisé et remporté 3-2 après trois tentatives ratées de leur adversaire. Les demi-finales auront lieu dans une semaine pour le match aller prévu à Alger le week-end du 29 septembre, alors que le match retour est prévu trois semaines plus tard.



Al Ahly élimine l'ES Tunis et attend son adversaire

Malgré un 2-2 prometteur à l'aller à Alexandrie, l'Espérance de Tunis s'est fait cueillir au retour à Radès par un Al Ahly opportuniste à souhait (1-2). Ce sont finalement les Cairotes qui, au terme d'un match époustouflant, se sont qualifiés avant-hier soir pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pourtant les choses ont bien commencé pour l'Espérance en menant 1-0 à la pause, avant de se montrer fébriles et empruntés à la seconde mi-temps, en encaissant 2 buts sur des contres foudroyants. Les hommes de Faouzi Benzarti n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Enfin, le dernier quart de finale, prévu hier soir, opposait l'Etoile Sportive du Sahel au Ahly Tripoli au Stade olympique de Sousse. Le second représentant tunisois aura la tâche très délicate, surtout après le match nul (0-0) à l'aller en Egypte. La formation étoilée sera tenue de marquer pour se qualifier en demi-finale et retrouver Al Ahly du Caire. Face à des Libyens rapides et techniques, les joueurs de l'Etoile Sportive du Sahel devront mettre la pression sur leurs adversaires dès le début de la rencontre.