RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Koussa président de la Commission fédérale d'arbitrage

Par Lounès MEBERBECHE -

Les décisions de Zetchi au centre de l'intérêt des observateurs

Il faut dire que cette réunion était très attendue par les observateurs, devant trancher le cas du coach de l'EN Lucas Alcaraz, ainsi que le sort de la DTN, suite au départ de Fodhil Tikanouine, sans oublier d'autres dossiers du football national à étudier.

Comme annoncé avant-hier sur ces mêmes colonnes, les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football ont tenu leur réunion mensuelle au Centre technique national de Sidi Moussa. Sur les 13 membres du BF, 12 ont répondu présents, seul Djahid Zefizef était absent et a mandaté Hakim Medane pour les délibérations et le vote. Il faut dire que cette réunion était très attendue par les observateurs, devant trancher sur l'avenir du coach national Lucas Alcaraz, ainsi que le sort de la DTN, suite au départ de Fodhil Tikanouine, sans oublier d'autres dossiers du football national à étudier. Toutefois, au moment où on mettait sous presse, aucune information n'a filtré sur ces sujets importants, d'où cette ambiguïté qui entoure l'actualité autour de l'instance fédérale. Il faut dire que la gestion de l'aspect communication de la FAF reste loin d'être le point fort de cette nouvelle équipe de Zetchi, qui à chaque fois «froisse» la méthodologie de cet aspect ô combien important dans la relation presse-FAf!. Sinon, comment expliquer le fait, d'annoncer à la veille de chaque rendez-vous des Verts la liste des joueurs convoqués pour les jeudis, sachant la grande majorité de la presse nationale ne publie pas les vendredis! C'est le cas aussi pour les réunions du BF de la FAF, en annonçant les décisions soit les jeudis soir soit sur la page facebook et le compte Twitter de l'EN! Un chapitre important à améliorer si la nouvelle cellule de communication de la FAF veut instaurer un climat professionnel. Enfin, revenant aux travaux de la réunion du BF, l'unique décision importante que nous avions apprise hier, a été la réinstallation de Messaoud Koussa comme président de la Commission fédérale d'arbitrage. Il faut dire que cette nomination devait se faire dès l'entame de la saison, mais ce dernier avait refusé à l'époque de travailler avec Amalou et surtout de devoir confier la désignation des arbitres des matchs de Ligues 1 et 2 à cet ex-arbitre. Ainsi, Zetchi semble revenir à la raison en faisant confiance à Koussa pour mettre en place une équipe digne de gérer cette cellule sensible. Lors de cette réunion, Ali Baâmer a adressé ses excuses de ne pouvoir accepter la fonction de président de la Commission de recours pour des raisons de santé. Toujours dans le registre des commissions, le BF a adopté la nouvelle composante de la Commission de la coupe d'Algérie 2017-2018. Celle-ci sera composée de: Noureddine Bakiri, Djamel Zemam, Ahmed Dribat, Mohamed Chibi, Ahcene Arzour, Mohamed Hachemi et Imad Mohamdioua. Pour ce qui est de la gestion des championnats professionnels, il a été décidé que seuls les membres structurés au sein de la FAF seront désignés comme commissaires des matchs de Ligues 1 et 2. Le BF a demandé à la LFP au passage d'annuler la programmation de matchs de Ligue 1 en même temps que Cameroun-Algérie, prévu le 7 octobre 2017. quant au football amateur, le président de la FAF a annoncé qu'il organisera des réunions avec les présidents des clubs de la Ligue nationale du football amateur, en précisant que désormais, l'accession sportive d'un club ne sera pas validée si la situation financière de ce club n'est pas assainie. Enfin, en attendant la publication de l'intégralité du compte-rendu de cette réunion du BF, on serait curieux de voir si réellement le sort d'Alcaraz a été tranché en sa présence ou non, sans oublier l'avenir de la DTN qui est en pointillé.