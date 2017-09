LES JOUEURS DE L'EN EN FORME EN CLUBS Les Verts à deux visages

Ghoulam et Mandi à l'entraînemet au centre de Sidi Moussa

Comment traduire leurs grande combativité et hargne à défendre les couleurs de leurs clubs avec une ferveur que l'on ne voit plus en sélection.

Au moment où le sort du sélectionneur de l'Equipe nationale, l'Espagnol Lucas Alcaraz, est en discussion au sein de la FAF, des inconditionnels des Verts se posent toujours les questions sur les deux visages différents des joueurs algériens entre la sélection et leurs clubs respectifs. Après la fameuse déclaration «sentence» du capitaine de l'Equipe nationale, Raïs M'Bolhi, fustigeant ses coéquipiers et compatriotes en sélection nationale après l'élimination des Verts du Mondial 2018 lors de leur deuxième défaite consécutive contre la Zambie, le président de la FAF a vite réagi. Kheïreddine Zetchi a, apparemment et d'une manière indirecte, reconnu son erreur de donner «carte blanche» à un coach bien novice avec une quelconque sélection nationale. Et la première réaction du boss de la FAF est d'avoir annoncé que quatre ou cinq joueurs cadres ne seront pas convoqués pour le prochain match contre le Cameroun. Ce qui, indirectement, voudrait dire qu'il reconnaît également qu'il y a un «manque flagrant» de volonté et de combativité de certains joueurs avec les Verts. Par contre, avec leurs clubs respectifs, ils redoublent d'efforts, car tout simplement, là bas, on ne badine pas avec la forme du joueur. Sinon, comment traduire leurs grande combativité et hargne à défendre les couleurs de leurs clubs avec une ferveur que l'on ne voit plus en sélection. Jugez-en avec les dernières évolutions de certains d'entre eux: Napoli garde sa position de leader en Serie A en s'imposant 2-3 contre SPAL, grâce à un but de Faouzi Ghoulam à la 83e minute de jeu. Ghoulam a été abord auteur d'une passe décisive pour José Callejon avant de s'illustrer cinq minutes plus tard, en effectuant une longue traversée de 30 mètres, avant d'envoyer la balle, trompant le gardien adverse à la 83e minute donnant ainsi la victoire à son équipe. Or cet effort ne se voit plus chez Ghoulam en sélection, faisant preuve beaucoup plus d'insuffisance dans les efforts offensifs et de nonchalance dans l'appui offensif! De son côté, l'attaquant Rachid Ghezzal a doublé la mise pour son équipe, Monaco, face à Lille pour confirmer la victoire. Et Ghezzal est, tout de même, remplacé par Lemar à la 79e minute du jeu... Or lors de son incorporation face à la Zambie, remplaçant d'abord au match aller puis titulaire à Constantine, l'ancien joueur de Lyon est passé inaperçu. Quant au meilleur buteur des Verts en activité, en l'occurrence Islam Slimani, il n'arrive plus à retrouver sa verve en attaque avec les Verts, mais il s'est illustré le week-end dernier en inscrivant son troisième but en League Cup face à Liverpool. Sur une longue touche, il se met en opposition et remet du pied sur Okazaki qui lui redonne le ballon, l'Algérien démarre, se débarrasse de Klaven et file tout droit, se replace et envoie un boulet de canon dans la lucarne opposée de Ward (78'). Sans commentaire pour l'action et le grand travail de Slimani. Islam a donc bien contribué à la victoire 2-0 de Leicester City face à Liverpool en match aller, avant le retour à Anfield.

En sélection, il est toujours là, à attendre une balle... Pour sa part, face au Réal Madrid, Aïssa Mandi a disputé toute la partie contribuant à tenir Ronaldo à l'écart, l'obligeant même à l'«agresser»! Le Betis de Mandi, grâce à cette victoire face aux Merengues, réussit une remontée sensationnelle au classement et dépasse son adversaire du soir, pointant désormais à la 5e place (neuf points)! Le «maître à jouer» des Verts, Yacine Brahimi, s'est offert un doublé avant d'enregistrer son troisième but cette saison avec son équipe Porto. C'est un très bon Brahimi qui a joué face au 13e du championnat, Portimonense,. Brahimi, l'international algérien s'est offert un doublé en marquant à la 49e et à la 69e. Score final: 5-2 pour Porto et surtout un «homme du match» nommé Yacine Brahimi. Voilà des faits bien pris sur des matchs de nos sélectionnés avec leurs clubs respectifs. Et pour les piètres prestations avec la sélection algérienne, la seule cause de ce manque d'enthousiasme est certainement le «manque de concurrence» chez les Verts....