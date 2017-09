Suite des décisions du Bureau fédéral

Comme nous l'avions rapporté hier, le Bureau fédéral de la FAF a tenu avant-hier sa réunion mensuelle à Sidi-Moussa sous la présidence de Kheireddine Zetchi.

L'ordre du jour comportait l'examen des rapports des présidents des différentes ligues nationales et des commissions spécialisées et le vote de décisions y afférentes. Voici donc les décisions les plus importantes lesquelles ont été annoncées hier.



La LFP a dressé son bilan de début de saison

Représentant de Mahfoud Kerbadj, absent en raison de ses obligations professionnelles, Faouzi Guellil, vice-président de la LFP, a présenté un rapport sur le début des championnats de Ligues 1 et 2 Mobilis, qui s'est fait dans de bonnes conditions. Concernant les terrains, trois n'ont pas été homologués, dont deux en Ligue 1 Mobilis: le stade du 1er Novembre de Mohammadia (Alger), qui se trouve dans un état de délabrement avancé, et le stade Mustapha-Tchaker (Blida). En Ligue 2 Mobilis, le stade Seffouhi (Batna) n'a pas été homologué car ne répondant pas aux normes. Deux autres stades devraient être homologués une fois que les travaux de rénovation qui y sont menés seront achevés: le stade Benhaddad de Kouba (Alger) et le stade Akid-Lotfi (Tlemcen). Le Bureau fédéral a relevé que les noms des arbitres et des commissaires de matchs désignés pour les matchs de Ligues 1 et 2 Mobilis ne sont pas mentionnés sur le site officiel de la LFP alors qu'ils devraient l'être, dans un souci de transparence. Il a recommandé de le faire dorénavant. Le vice-président de la LFP a souligné l'accentuation des mouvements de joueurs cette saison puisque les clubs ont enregistré en tout 256 recrues. Pour ce qui est des salaires des joueurs, une étude statistique a relevé une certaine prise de conscience parmi les clubs quant aux difficultés financières qu'ils vivent puisque les salaires moyens des joueurs ont connu un recul de 10% en Ligue 1 Mobilis et de 38% en Ligue 2 Mobilis. Guellil a annoncé que le paiement des indemnités des arbitres se fera désormais par virement bancaire et non plus par virement postal. La LFP a demandé, pour ce faire, à ce que la FAF lui communique les numéros de RIB des arbitres pour que leurs indemnités leur soient versées sur leurs comptes bancaires.



La 6e journée de Ligue 1 risque le report

En ce qui concerne la programmation, le BF a noté avec surprise que des matchs de la 6e journée de Ligue 1 Mobilis ont été programmés non seulement le jour du match Cameroun-Algérie, soit le 7 octobre 2017, mais surtout à des horaires qui chevauchent celui du match de l'EN, notamment le grand derby algérois MCA-USMA. Il a attiré l'attention de la LFP sur l'incongruité d'une telle démarche et a demandé à ce que cette programmation soit changée par respect pour la sélection nationale qui représente tout un pays. Le vice-président de la LFP s'est engagé à y remédier.



Rapport de la Commission de résolution des litiges

La présidente de la Commission des finances et membre de la Commission de résolution des litiges, Louiza Madani, a exposé la situation financière des clubs vis-à-vis des joueurs et des entraîneurs. Ainsi, 13 clubs de Ligue 1 Mobilis et 13 de Ligue 2 Mobilis sont endettés envers des joueurs et/ou des entraîneurs, dont certains lourdement. Le montant global des dettes s'élève à plus de 285.000.000 DA (28 milliards et demi de centimes) pour les clubs de Ligue 1 Mobilis et plus de 225.000.000 DA (22 milliards et demi de centimes) pour les clubs de Ligue 2 Mobilis, sans compter les montants des frais de traitement de dossier. La représentante de la CRL a demandé à ce que ces frais de traitement soient déduits par la LFP des droits de télévision des clubs, ce que la LFP a accepté. Le BF a relevé l'ampleur des dettes des clubs à moins de trois mois de l'expiration du délai qui leur a été accordé afin d'assainir leur situation financière. Il a réitéré la détermination de la FAF à appliquer la règle de l'accession administrative, qui consiste à ne pas valider l'accession sportive d'un club, professionnel ou amateur, qui n'aurait pas assaini sa situation financière. Une dernière mise en demeure sera envoyée aux clubs concernés, avant la saisine de la Commission de discipline pour l'application de la réglementation qui prévoit, dans pareils cas, une défalcation des points, voire une rétrogradation administrative).



Installation d'un comité de suivi de l'EN

Hakim Medane, membre du Bureau fédéral et responsable de la sélection nationale, a fait un compte-rendu sur son déplacement à Yaoundé, capitale du Cameroun, en compagnie du vétérinaire de la FAF afin de préparer le séjour de l'EN pour y disputer le match de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre le Cameroun. Ce match sera sans enjeu sportif, mais il sera important, de même que celui face au Nigeria et le match amical qui sera programmé lors de la période FIFA du mois de novembre, pour la reconstruction d'une sélection forte. Un débat franc et transparent s'en est suivi entre tous les membres du BF sur la situation actuelle de la sélection et les perspectives d'avenir. D'autre part et sur insistance du président de la FAF pour une plus grande implication des membres du BF dans la gestion de l'EN, il a été décidé d'installer un comité de suivi qui s'occupera de l'EN au quotidien et de la mise en place d'une stratégie à moyen terme destinée à reconstruire une sélection conquérante et compétitive digne des qualités individuelles de sa composante. Le président de la FAF a sollicité ses deux vice-présidents pour piloter ce comité de suivi. Bachir Ould Zemirli a accepté de le diriger. Le comité est composé, outre de Ould Zemirli, de Mohamed Maouche, Hakim Medane, Rachid Gasmi, Larbi Oumamar et Amar Bahloul.



Symposium sur la situation du football algérien

Le président de la FAF a annoncé au Bureau fédéral l'organisation, au mois de décembre 2017, d'un symposium destiné à analyser la situation actuelle du football algérien et à proposer des solutions pour son renouveau. Ce symposium verra la participation de toutes les parties prenantes dans le football. Rachid Gasmi, membre du Bureau fédéral et responsable de la Direction nationale de contrôle de la gestion (Dncg), a été chargé de présider le comité d'organisation de cet événement.