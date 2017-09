BARÇA Coutinho, nouvelle offre en janvier?

Recalé par Liverpool cet été, le FC Barcelone aurait l'intention de revenir à la charge dès cet hiver sur le dossier Philippe Coutinho (25 ans, 2 matchs et 1 but en Premier League cette saison). C'est en tout cas l'information lancée par le quotidien catalan Sport hier, qui annonce déjà des discussions entre les dirigeants des deux clubs. Nos confrères espagnols précisent que les Reds ne seraient plus totalement opposés à un départ du milieu de terrain car la lutte pour le titre en Premier League s'annonce trop compliquée face à des équipes mieux armées comme Manchester City, Manchester United et Chelsea notamment. Une information qui reste néanmoins étonnante puisque perdre Coutinho en plein milieu de saison compliquerait sérieusement la tâche de Jürgen Klopp, même pour décrocher une qualification en Ligue des champions. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'utilité d'un transfert dès janvier puisque le Brésilien ne pourra pas disputer la C1 avec le Barça, étant donné qu'il a déjà joué la compétition avec le club de la Mersey. Mais cela ne serait pas un obstacle d'après Sport. Affaire à suivre...