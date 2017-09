GALATASARAY Joli premier but de Feghouli à Bursa

Le milieu de terrain offensif algérien, Sofiane Feghouli a inscrit le premier but avec son nouveau club à Bursa et Galatasaray s'impose pour prendre seul la tête de la SüperLig. Feghouli, qui n'a toujours pas été titularisé par Igor Tudor depuis son arrivée, est entré en jeu à la 63e minute, alors que le Bursaspor de Paul Le Guen menait 1-0. Moins de 10 minutes plus tard, sur un ballon dégagé du poing par Harun Tekin, il contrôle à l'entrée de la surface, avant d'envoyer un ballon enroulé vers la lucarne afin d'égaliser (73'). Encore sept minutes et sur un autre ballon contré, Cigerci inscrit le second but de Galatsaray, qui s'impose 1-2. Avec cette victoire et la défaite du Besiktas dans le derby face au Fenerbahce, le club de Feghouli est désormais seul en tête avec 16 points.