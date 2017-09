EL MORRO, PRÉSIDENT DE L'ASM ORAN "Une campagne de déstabilisation vise le club"

Le président du conseil d'administration de l'ASM Oran, Mohamed El Morro, a indiqué, hier, que les tâches étaient bien définies au sein du staff technique de son équipe première de football, dénonçant des «tentatives de déstabilisation» dont ferait l'objet le club. «Certains milieux sont en train de semer la zizanie au sujet de la répartition des tâches du staff technique de l'ASMO. Je tiens à préciser que le premier responsable de la barre technique est Salem Laoufi. Hadj Merine, lui, est son premier assistant, contrairement à ce que tentent de faire croire certains», a déclaré El Morro. Salem Laoufi a été engagé cet été pour diriger la barre technique du club de Ligue 2 nationale, tandis que Merine a effectué son retour en équipe première où il avait déjà travaillé en tant qu'entraîneur-assistant il y a deux saisons. «Au moment où les résultats de l'ASMO sont encourageants en ce début de saison, des tentatives de déstabilisation sont actionnées par certaines parties.

Le staff technique est homogène et tout a été tiré au clair à propos du statut de chacun de ses membres avant même le début des préparatifs de la nouvelle saison», a estimé El Morro.

Revenant sur les quatre premières journées du championnat, pendant lesquelles les Vert et Blanc ont réussi à glaner huit points de deux victoires et deux nuls, le premier responsable de la formation oranaise n'a pas caché sa satisfaction tout en refusant de verser dans l'euphorie. «Nous sommes tous contents de ce départ, mais le chemin est encore long. Il est encore prématuré de parler d'accession. L'équipe a connu des changements notamment durant l'intersaison, aussi bien sur le plan de l'effectif que du staff technique.

Un grand travail l'attend pour espérer retrouver l'élite», a souligné le même dirigeant. Lors de la prochaine journée, l'ASMO rendra visite au GC Mascara, vendredi (16h) au stade de l'Unité africaine.