LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA : CHOC DORTMUND-REAL MADRID (2E JOURNÉE) Ronaldo face à la meute

La star de Madrid doit sortir le grand jeu pour relancer les Merengues

Après deux sacres consécutifs, le Real Madrid fait partie des favoris en C1 cette saison, mais son début de saison a été un peu compliqué à l'image de la défaite à domicile contre le Bétis Séville (1-0).

L'armada du Real Madrid, double tenant du titre, se rend sur la pelouse d'un Borussia Dortmund très en forme, ce soir (19h45) lors d'une soirée de Ligue des champions qui verra Manchester City et Pep Guardiola recevoir les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Le point d'orgue de cette 2e journée de C1 aura lieu demain soir avec un choc entre le Paris SG et le Bayern Munich au Parc des Princes.



Où en est le Real?

Après deux sacres consécutifs, le Real Madrid fait partie des favoris en C1 cette saison, mais son début de saison a été un peu compliqué, à l'image de la défaite à domicile contre le Bétis Séville (1-0).

Depuis, l'équipe de Zinédine Zidane s'est ressaisie contre Alavés (2-1). Mais c'est un tout autre match qui l'attend en Allemagne, face à un club en état de grâce ces dernières semaines. Le Borussia vient de balayer Mönchengladbach 6-1 et caracole en tête de Bundesliga, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang domine le classement des buteurs avec 8 réalisations en six matchs. Face aux stars du Real, Dortmund est condamné à réussir un exploit, après sa défaite lors du premier match à Wembley contre Tottenham (3-1). Mais les Jaune et Noir ont d'excellentes statistiques contre le champion d'Espagne, qu'ils ont tenu en échec deux fois la saison dernière en phase de poules (2-2 et 2-2).



City en position de force

Le Shakhtar Donetsk va avoir fort à faire sur la pelouse de Manchester City. Hormis un nul contre Everton (1-1), les Citizens sont intraitables cette saison, comme en témoigne la raclée infligée à Crystal Palace (5-0) samedi.

En Ligue des champions, ils ont surclassé Feyenoord aux Pays-Bas (4-0) lors la première journée.

De quoi attendre de pied ferme le Shakhtas, qui s'était offert un joli succès contre Naples (2-1).

Dans les autres rencontres, après un nul contre Séville 2-2, Liverpool se rendra chez les Russes du Spartak Moscou. Monaco, après deux succès autoritaires en championnat, accueillera Porto au stade Louis II. Les Monégasques, demi-finalistes la saison dernière, avaient commencé par un nul encourageant (1-1) sur le terrain du RB Leipzig. Les Portugais, eux, doivent absolument réagir après s'être inclinés 3-1 chez eux face au Besiktas.



Programme de ce soir (19h46):

Groupe E:

Spartak Moscou (RUS) - Liverpool (ENG)

Séville FC (ESP) - Maribor (SLO)

Groupe F:

Manchester City (ENG) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Naples (ITA) - Feyenoord (NED)

Groupe G:

Monaco (FRA) - Porto (POR)

Besiktas (TUR) - RB Leipzig (GER)

Groupe H:

Apoel Nicosie (CYP) - Tottenham (ENG)

Borussia Dortmund (GER) - Real Madrid (ESP).