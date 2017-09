COUPE DE LA CAF - QUARTS DE FINALE : LE MCA ÉLIMINÉ PAR LE CLUB AFRICAIN Le Doyen plonge dans la désillusion

Par Saïd MEKKI -

Azzi et ses partenaires ont raté leur chance au match aller

Il est vrai que les joueurs du MCA ont mieux joué en seconde période, mais ils n'avaient vraiment pas trop cru en leurs chances d'autant plus qu'ils ont été très affectés par l'arbitrage du Burundais Thierry Nkurunziza.

C'est la grande désillusion au sein du MC Alger, après l'élimination de l'équipe en quart de finale de la coupe de la Confédération africaine où les Vert et Rouge misaient bien sur une 2e étoile africaine après la Ligue des champions des années 1970.

Le MC Alger a été éliminé par les Tunisiens du Club Africain (2-0) avant-hier soir au stade de Radès (Tunis), pour le compte du match retour de cette compétition continentale.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Mouatez Zemzemi sur penalty (21') et Saber Khelifa (82') pour le Club Africain. Pourtant avant ce match retour et suite à la courte victoire au match aller (1-0), au stade du 5-Juillet, les joueurs du MC Alger croyaient dur comme fer en une possible qualification.

D'ailleurs, l'équipe du Club Africain était vraiment prenable et n'est plus cette équipe redoutable, avec des joueurs capables de s'imposer facilement hors de leurs bases. Pourtant trois points positifs plaidaient en faveur des Vert et Rouge avant cette rencontre retour décisive contre le Club Africain: il y a d'abord cet avantage d'un but du match aller. Il se trouve également que le coach de l'équipe venait de trouver son «Onze» rentrant après les trois premiers matchs du championnat d'Algérie et enfin il y a la présence, côté effectif, d'éléments de valeur et surtout bien expérimentés dans ce genre de match comme Boudebouda, Hachoud, Karaoui, Derrardja, Balegh et Aouedj. Seulement, sur le terrain, samedi dernier, les joueurs du MCA semblaient se contenter du seul maigre acquis au match aller.

La preuve, c'est que Ce sont les Tunisiens qui ont dominé la première mi-temps au point où l'on n'a noté qu'une seule action de Aouedj à une minute de la fin de la première mi-temps par un tir des plus anodins n'ayant pas du tout inquiété le gardien de but tunisien. Avec le but égalisateur de Zemzemi, les joueurs de Simeone multipliaient les rushs jusqu'à huit minutes de la fin de la partie où Saber Khelifa a mis fin aux espoirs des Mouloudéens de préserver le nul au décompte final. Il est vrai que les joueurs du MCA ont mieux joué en seconde période, mais ils n'avaient vraiment pas trop cru en leurs chances d'autant plus qu'ils ont été très affectés par l'arbitrage du Burundais Thierry Nkurunziza. De là à faire la liaison avec la Commission d'arbitrage de la CAF dirigée par un Tunisien pour ce coup de pouce des arbitres pour le Club Africain, le pas est vite franchi. Nekkache a bien traduit la situation de désolation qui a caractérisé les Vert et Rouge en fin de partie en déclarant entre autres:

«...Dommage, j'ai raté en fin de match une occasion en or de marquer, cela aurait tout remis en cause. Mais bon c'est comme ça, on ne peut rien changer.». Et il ne restait au directeur sportif général, l'ex-international Kaci Saïd que de consoler ses joueurs en déclarant, entre autres: «Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Aujourd'hui, nous avons montré aux Tunisiens que pour nous battre, il fallait toucher l'arbitrage. Ce qui veut dire qu'on est meilleurs qu'eux...». Et à Kaci Saïd de se projeter d'ores et déjà sur l'avenir en ajoutant: «Il faut se ressaisir et montrer en championnat que le MCA c'est du solide.» Et justement à ce propos, il est utile de rappeler qu'à l'issue de la 4e journée de la Ligue 1 Mobilis, le MCA occupe la 11e place avec l'Olympique Médéa avec un total de quatre points, soit à cinq des deux leaders, le CRB et l'ES Sétif. Seulement le MCA a un match en moins, celui qu'il devrait jouer demain contre justement cette même équipe de l'Olympique de Médéa. Mais il est évident que ce match a été reporté.

Le MCA reverrait donc ses objectifs à la baisse cette saison sur le championnat et la coupe d'Algérie.



Le programme des demi-finales connu

TP Mazembé-FUS Rabat et Club Africain-SuperSport United

A l'issue des quarts de finale disputés ce week-end, les affiches des demi-finales de la Coupe de la CAF sont désormais connues. Facile vainqueur du petit Poucet Hilal Obeid (2-1, 5-0), le TP Mazembé sera confronté à une opposition plus corsée avec le FUS Rabat, qualifié aux tirs au but malgré sa défaite face au CS Sfaxien. Il s'agira d'un choc entre le tenant du titre et le lauréat de l'édition 2010. Dans l'autre rencontre, le Club Africain, qui renversé le MC Alger (0-1, 2-0), défiera les Sud-Africains de SuperSport United, qualifiés sur le fil. Matchs aller dès le week-end prochain, tandis que ceux du retour sont prévus pour entre le 20 et le 22 octobre prochain.