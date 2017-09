ARSENAL Wenger content de Lacazette

Dans la foulée de la victoire d'Arsenal face à West Bromwich Albion avant-hier soir (2-0), Arsène Wenger a loué les qualités de son avant-centre Alexandre Lacazette, auteur d'un doublé. Alexandre Lacazette a marqué les esprits. En s'offrant un doublé lundi soir lors de la victoire d'Arsenal face à West Bromwich Albion en Premier League (2-0), l'international français est devenu le premier joueur des Gunners depuis Brian Melwood (1988) à marquer lors de chacune de ses trois premières apparitions à domicile. Son manager, Arsène Wenger, a tenu à lui rendre hommage: «Ce n'est pas seulement un buteur, a -t-il déclaré. Il sait aussi se battre et n'a pas été dérangé par le défi physique que West Brom nous a imposé. Il cherche à s'adapter rapidement et bien.» L'Alsacien a ensuite expliqué son remplacement: «Je l'ai sorti parce qu'il était fatigué. Il avait l'occasion de réussir le coup du chapeau mais je lui ai aussi donné le penalty... Ce que vous voulez c'est gagner le match et ne pas prendre de paris. S'ils étaient revenus à 2-1, les choses auraient pu être tendues.»