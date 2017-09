AU REPOS TROIS SEMAINES SUITE À SA BLESSURE AU GENOU Boudebouz forfait face au Cameroun

Alors qu'il avait raté le début de saison pour cause de blessure, Ryad Boudebouz, qui a disputé deux bouts de matchs avec le Betis Séville, va de nouveau s'absenter et ratera logiquement le match Cameroun-Algérie. En effet, le milieu de terrain algérien, qui avait était mis au repos pour huit semaines, a estimé qu'il aurait dû rester plus longtemps pour récupérer toutes ses sensations au niveau du genou. Il a déclaré au Journal du Dimanche en France qu'il était encore gêné lors du match face au Real de Madrid, c'est pourquoi il a décidé de rester trois semaines de plus au repos pour récupérer totalement. Ainsi, il a déclaré forfait pour le match contre Levante, prévu hier soir, contrairement à Aïssa Mandi.