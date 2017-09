BAYERN MUNICH Nouvelle piste surprenante pour Ribéry

En fin de contrat en juin prochain, Franck Ribéry pourrait quitter le Bayern Munich. Il aurait même déjà des contacts avec des clubs turcs. Arrivé au Bayern Munich en 2007, Franck Ribery pourrait quitter l'Allemagne à l'issue de la saison. En effet, le milieu de terrain français sera en fin de contrat en juin prochain et, à l'heure actuelle, il n'a pas prolongé son contrat. Il n'existerait même aucun signe de prolongation. De ce fait, des clubs pourraient lui faire la cour pour la saison prochaine. Ce serait déjà le cas de plusieurs clubs turcs. Selon les informations de France Football, Franck Ribéry serait sur les tablettes de plusieurs clubs turcs. Néanmoins, aucun nom de club n'a été divulgué. Le joueur lui-même serait en contact avec ces clubs. Reste à savoir si celui-ci veut quitter le Bayern Munich et si oui, s'il décidera de rejoindre la Super Lig ou privilégiera un autre challenge. Pour rappel, il a déjà évolué en Turquie pour Galatasaray en 2005 (17 matchs, 1 but).