CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DAMES DE VOLLEY Double confrontation amicale algéro-tunisienne à Radès

Les sélections algérienne et tunisienne dames de volley-ball s'affronteront en amical les jeudi 28 et samedi 30 septembre à la salle olympique de Radès (Tunis) dans le cadre de leur préparation en vue du championnat d'Afrique des nations prévu à Yaoundé (Cameroun) du 5 au 15 octobre prochain. Ces deux rencontres vont ponctuer un stage de préparation commun entre les deux équipes du 26 septembre au 3 octobre à Tunis, a précisé la Fédération tunisienne de volley-ball. Les 13 équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique 2017 sont: Tunisie et Algérie (zone 1), Sénégal et Cap-Vert (Zone 2), Ghana et Nigeria (zone 3), Cameroun (pays organisateur), RD Congo et Tchad (zone 4), Kenya et Egypte (zone 5) et Botswana et Zambie (zone 6).