EN PRÉVISION DU MATCH CAMEROUN-ALGÉRIE Mohamed Farès la nouvelle pépite d'Alcaraz

L'attaquant algérien de l'Hellas Vérone Mohamed Farès a été convoqué pour le match Cameroun-Algérie prévu le 7 octobre à Yaoundé dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, a indiqué le club italien de Série A hier. «Première convocation avec la sélection algérienne pour Mohamed Farès. Le joueur a été sélectionné par l'entraîneur Lucas Alacaraz pour le match Cameroun-Algérie du 7 octobre à Yaoundé», écrit le site officiel de l'Hellas Vérone. Passé par le centre de formation de Bordeaux (Ligue 1 française), l'ailier algérien a prolongé en août dernier son contrat avec l'avant-dernier de Serie A jusqu'en 2021. Il avait rejoint le club italien en juillet 2015. Il a pris part à trois matchs depuis l'entame de la saison 2017-2018 dont deux comme titulaire sans marquer de but. Selon la même source, Mohamed Farès qui joue comme ailier gauche, rejoindra le stage des Verts le 2 octobre prochain au centre technique de Sidi Moussa (Alger). La rencontre Cameroun-Algérie est sans enjeu puisque les deux sélections sont d'ores et déjà éliminées de la course à la Coupe du monde 2018. L'Algérie est lanterne rouge du groupe B avec un seul point, devancée par le Cameroun (3 pts).

Le seul billet qualificatif se jouera entre le Nigeria, leader avec 10 points et la Zambie (7 points).