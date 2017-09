GRAND PRIX INTERNATIONAL DE VOILE «OPTIMIST» À MOSTAGANEM Les Algériens, Angolais et Egyptiens s'illustrent

Cette compétition de quatre jours, qui s'est déroulée en mer à proximité du port de pêche et de plaisance de Salamandre, a été marquée par une organisation parfaite et des conditions climatiques adéquates.

Des athlètes d'Algérie, d'Angola et d'Egypte se sont illustrés au premier Grand Prix international de voile en catégorie «Optimist» (moins de 15 ans garçons et filles), qui a pris fin avant-hier soir à Mostaganem. La première place en catégorie de plus de 11 ans garçons a été remportée par Osvaldo Denis Dagama (Angola), suivi de Tambouli Mahmoud Ibrahim (Egypte) et Bendjaoui Oussama (Algérie). Chez les filles de plus de 11 ans, la première place est revenue à l'Algérienne Boussoura Amani, suivie de l'Egyptienne Amrane Rania Ibrahim et l'Algérienne Elatra Katia en 3ème position. Chez la catégorie garçons de moins de 11 ans, l'Algérien Dermichi Abderrahmane est arrivé premier suivi du Tunisien Belkedahi Ismail et du Palestinien Abouhadjar Ayad. Dans la même catégorie filles, la première place a été décrochée par l'Egyptienne Cherif Chahd Mahmoud suivie de l'Algérienne Laâloui Naâma.

Le président de la Fédération algérienne de voile, Hassan Djillali, a déclaré que le niveau de ce tournoi a été élevé avec l'émergence de sportifs algériens en catégorie minimes dont Dermichi Abderrahmane et Laâlaoui Naâma. Cette compétition de quatre jours, qui s'est déroulée en mer à proximité du port de pêche et de plaisance de la Salamandre, a été marquée par une organisation parfaite et des conditions climatiques adéquates qui ont favorisé les 11 courses au programme. Cette manifestation est initiée par la Fédération algérienne de voile en collaboration avec la ligue de wilaya de la discipline et de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem.