MOUSSAOUI, GARDIEN DU PARADOU AC "Un honneur de rejoindre l'Equipe nationale"

Il sera l'une des nouveautés de l'Équipe nationale lors du prochain stage des Verts, prévu le 2 octobre prochain, en prévision du match face au Cameroun. Le longiligne gardien Toufik Moussaoui (26 ans, 1m98) a été retenu dans la liste élargie concernant la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Un profil intéressant de portier d'un promu décomplexé. Le portier du PAC a évoqué avant-hier sa première sélections chez les A, à nos confrères d'El-Heddaf TV. Pour Moussaoui, cette convocation l'«encouragera à travailler encore plus». «J'espère que je serai à la hauteur de la confiance mise en moi par le sélectionneur national pour répondre aux attentes du public algérien à qui je vais essayer de prouver que cette convocation n'est pas anodine. C'est un grand plus pour moi et je ne pourrai que me donner à fond dans l'avenir», a-t-il annoncé. Issu du cru mais non formé pour autant au sein du Paradou AC, qu'il a rejoint durant l'été 2015, le joueur de 26 ans estime aussi qu'«il y a beaucoup de joueurs du championnat qui méritent une chance en Equipe nationale. Et même si les gens font une fixation sur le Paradou AC, je le dis depuis cette tribune beaucoup de mes coéquipiers peuvent prétendre jouer en sélection». Sur un plan plus personnel, le natif d'Hussein Dey, qui a encaissé 3 buts en 4 sorties dans la Ligue 1 Mobilis, est heureux de pouvoir se frotter aux internationaux qu'il a l'habitude de voir évoluer dans les championnats européens. «Travailler aux cotés de joueurs comme M'Bolhi (même s'il est incertain pour la rencontre d'octobre, Ndlr), Mandi et les autres me fera un grand plaisir», a-t-il reconnu. Il sait également que rien n'est acquis et qu'il devra se battre pour être fréquemment appelé. «Quand on a la chance de montrer ce que l'on vaut il faut la saisir. Certains l'ont déjà eue mais sont passés à coté», juge-t-il. La reconnaissance et le mérite, il les a eu de la part du staff technique de son club. «Pour nous c'est fantastique. Je connais bien Moussaoui parce qu'il s'entraîne sous mes yeux tous les jours. Son travail et son rendement ont été justement récompensés», le félicite son coach, Josep Maria Nogués, au moment où son adjoint, Saber Cherif Abdelkarim, pense «qu'avec du travail et un peu de chance, Moussaoui pourra s'imposer au sein de la sélection». À Moussaoui de prouver ses qualités et concrétiser son ambition.