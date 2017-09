TAEKWONDO Démonstration de l'Equipe nationale sud-coréenne à Oran

Une démonstration de l'Equipe nationale sud-coréenne de taekwondo a séduit le public présent dimanche soir au «Jardin citadin méditerranéen d'Oran». Ce spectacle de haute facture, auquel a assisté l'ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie accompagné du wali d'Oran, a drainé de nombreux spectateurs qui ont pris du plaisir à voir à l'oeuvre des maîtres dans cet art, sur deux tatamis installés pour la circonstance. Treize athlètes de l'Equipe nationale sud-coréenne ont étalé tout un savoir-faire faisant découvrir, au public, la conception, la pratique et la philosophie de cet art, à travers des combats reflétant les multiples facettes du taekwondo, à savoir le physique, le mental et le spirituel. Le programme a comporté notamment des combats, faisant vibrer le public qui a accompagné, par des applaudissements nourris, les différents tableaux reproduisant la culture et l'esprit de cet art. Deux heures durant, les spectateurs ont été tenus en haleine par les démonstrations de la richesse de cet art martial, ne s'empêchant pas d'user de Smartphones et d'appareils numériques pour immortaliser ces moments. Cette soirée de taekwondo est organisée par le ministre de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Fédération algérienne de taekwondo, dans le cadre des relations entre l'Algérie et la Corée du Sud. Des spectacles pareils ont été donnés vendredi et samedi à Alger, a l'occasion de la 2ème édition de la coupe de l'ambassadeur et Kukkiwon 2017. Le Taekwondo n'a cessé de gagner en notoriété et en nombre de licenciés à travers le monde. Consécration ultime: il est devenu en l'an 2000 le seul représentant des arts martiaux aux côtés du judo parmi les compétitions officielles des Jeux olympiques. Aujourd'hui, il est un sport planétaire, pratiqué dans 170 pays dans le monde.