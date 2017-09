WA TLEMCEN Le club autorisé à revenir au stade Akid-Lotfi dès sa réouverture

Le WA Tlemcen, domicilié au stade des frères Zerga depuis le début de cette saison footballistique 2017-2018, retournera dans son antre préféré du stade Akid-Lotfi dès que les travaux de rénovation de cette infrastructure seront terminés, a indiqué la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Dotée d'une pelouse naturelle mais souvent en état dégradé, le stade Akid-Lotfi subit actuellement des travaux de réhabilitation décidés par les autorités locales. Seulement, et si au départ il était question de poser une nouvelle pelouse en herbe, les responsables du projet y ont renoncé et opté pour une pelouse en synthétique. Un choix qui continue de faire des vagues dans les milieux sportifs au niveau de la ville des Zianides. Récemment, le wali de Tlemcen, Ali Benyaïche, a informé en marge d'une visite de courtoisie à l'équipe phare de la ville, la veille d'un match de championnat de Ligue 2, que le stade Akid-Lotfi sera bel et bien doté d'une pelouse artificielle, rassurant au passage qu'elle sera de «haute gamme». Toutefois, la date de la réouverture de cette infrastructure d'une capacité d'accueil avoisinant les 30 000 places, n'a pas été donnée, obligeant ainsi les joueurs du WAT à prendre leur mal en patience et continuer à recevoir leurs adversaires sur le terrain de l'exigu stade des frères Zerga. Par ailleurs, la situation sportive du Widad ne s'est toujours pas améliorée. Les protégés de l'entraîneur Kheïreddine Kherris comptent un seul point en quatre matchs joués. Pis encore, leur ligne d'attaque n'a inscrit aucun but en 360 minutes, rappelle-t-on.