DERBY MC ORAN-USM BEL ABBÈS CE VENDREDI Les supporters préparent la fête

Les deux formations voisines sont toujours à la recherche d'un bon départ

Les retrouvailles entre le MCO et l'USMBA se présentent sous des angles différents pour les deux antagonistes.

L'Ouest algérien, qui a depuis toujours été un vivier de talent, vit la triste réalité de n'être représenté parmi l'élite que par deux formations, le MC Oran et l'USM Bel Abbès, qui vont s'affronter vendredi (17h) au stade Ahmed-Zabana d'Oran dans le cadre de la 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Ce derby est très attendu dans les milieux des deux équipes et même dans tout l'Ouest algérien. Les férus de ce genre de rencontres n'ont désormais d'yeux que pour les gars d'El-Hamri et de la Mékerra, maintenant que les autres clubs de la région végètent dans les étages inférieurs. Les retrouvailles entre le MCO et l'USMBA se présentent sous d'angles différents pour les deux antagonistes. D'un côté, une équipe oranaise revigorée par sa victoire ramenée de son déplacement à Tadjenanet vendredi dernier et d'un autre une équipe belabèsienne toujours à la recherche de sa vitesse de croisière qui lui avait permis de faire sensation la saison dernière. «Certes, nous avons réalisé une belle victoire à Tadjenanet, intervenue dans des moments difficiles que traversait l'équipe, mais le football n'a jamais été une science exacte. On ne peut également gagner à tous les coups. C'est ce que les joueurs doivent savoir pour qu'ils remettent vite les pieds sur terre», explique l'entraîneur tunisien du Mouloudia d'Oran, Mouaz Bouakaz. Il faut dire que la victoire réalisée sur le terrain du DRBT grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, a évité aux Hamraoua de sombrer dans une crise qui s'est rapidement installée dans le club à cause d'un faux départ en championnat. D'ailleurs, Bouakaz s'est vite retrouvé sous pression.

Certains ont même réclamé sa tête. C'est dire combien les trois points obtenus lors de la précédente journée ont fait du bien à la formation phare de la capitale de l'Ouest du pays, qui espère réussir un deuxième succès de rang, synonyme de vrai départ dans la compétition de cette saison. En revanche, c'est sous de mauvais auspices que l'USMBA prépare le derby de l'Ouest. Les Vert et Rouge, qui restent sur une défaite sur le terrain du CS Constantine, appréhendent le manque de leur forme compétitive après le report de leur match de la précédente journée contre l'USM Alger. Un report qui oblige les protégés de Chérif El Ouezzani à disputer leur troisième match en dehors de leurs bases contre un seulement à domicile. Une donne devant compliquer davantage leur tâche, eux qui ont éprouvé d'énormes difficultés à gérer la période d'inactivité à laquelle ils ont été forcés après l'ajournement de leur match face à l'USMA. «Le report de la rencontre face à l'USMA nous a beaucoup perturbés car il a eu des conséquences sur la forme physique et le moral des joueurs, surtout qu'il nous a été difficile d'organiser des matchs amicaux», a déploré le driver de l'USMBA. Cela n'empêche toutefois pas les fans d'y croire. La preuve: ils sont nombreux à se préparer à faire le déplacement à Oran où 1500 places leur ont été réservées par l'équipe locale. Avant cette cinquième journée, le MCO occupait la troisième place au classement avec sept points, tandis que l'USMBA est 13e avec trois points, mais compte un match en moins.