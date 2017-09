LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : ETAT LAMENTABLE DE LA PELOUSE DU STADE DU 5-JUILLET La grande "peur" des Usmistes

Par Saïd MEKKI -

Meziane n'a pas pu developper son jeu technique sur une pelouse dégradée

Malgré plusieurs opérations de «restauration», la pelouse du stade du 5-Juillet d'Alger pose toujours problème avec son état à la limite du praticable.

Les joueurs de l'USM Alger sont bien inquiets sur l'état de cette pelouse, eux, qui doivent rencontrer le Widad de Casablanca vendredi prochain à 18h sur ce terrain justement pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Le constat était déjà bien visible lors du match du MC Alger contre le Club Africain de Tunis, en quarts de finale de la coupe de la CAF, les joueurs ont découvert une pelouse dans un état lamentable. Un état si déplorable que cela s'est traduit par une gêne remarquable des joueurs des deux équipes à développer leurs jeux respectifs. Quelques jours après, c'est au tour de l'USM Alger de découvrir cette mauvaise surprise, à l'occasion de son match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine contre Ferroviario Beira, disputé samedi dernier. Les Rouge et Noir ont, certes, fourni une prestation tout juste moyenne, mais il faut dire tout de même que l'état de la pelouse du stade olympique a considérablement handicapé les Algérois. Cela a obligé le staff technique de l'USMA à changer de stratégie de jeu et opter clairement pour le jeu long, chose qui n'a pas donné ses fruits et aurait même pu jouer un mauvais tour aux camarades de Derfalou. Heureusement pour eux, ils ont réussi à se qualifier avec un piètre match nul (0-0). Cependant, la grande inquiétude des gars de Soustara serait pour leur prochaine sortie africaine sur ce même terrain, prévue ce vendredi contre les Marocains du WAC en demi-finale aller. Déçu par la très moyenne prestation de son équipe face aux Mozambicains de Ferroviario Beira, l'entraîneur de l'USM Alger, Paul Put, en veut surtout à l'état catastrophique de la pelouse du stade du 5-Juillet, qui a empêché son équipe à développer son football. «Je ne suis pas en train de chercher des excuses, mais il est impossible de développer un beau football sur une telle pelouse, qui a beaucoup profité à notre adversaire pour casser le jeu», s'est exprimé en fin de match. Le technicien belge a carrément émis le voeu d'affronter son futur adversaire en demi-finale aller sur un autre stade. «J'espère qu'on va jouer notre prochaine demi-finale sur un autre terrain», a-t-il enchaîné. Un voeu qui ne sera pas exaucé puisque cette affiche maghrébine est programmé au stade du 5-Juillet. Ainsi, il se trouve que la dernière fermeture du stade du 5-Juillet a été effectuée il y a moins de deux semaines. Ce qui a fait sortir le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, qui a fustigé l'attitude des responsables de l'Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf, qui ont attendu le début du championnat pour décider la fermeture, bien que pour quelques joueurs de ce stade pour «retaper» la pelouse, alors que la LFP avait publié le programme du championnat avec dates et domiciliations! En effet, à la veille du coup d'envoi de la nouvelle saison alors que le derby algérois USMA-PAC, était programmé au 5-Juillet, la LFP s'est vu obliger de reprogrammer cette rencontre au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Quelques jours plus tard, l'autre derby opposant l'USMH au CRB a également été délocalisé au stade de Bologhine, avant que l'autre derby NAHD-USMA ne soit programmé au stade du 20-Août 1955. Trois rendez-vous délocalisés pour une restauration de pelouse avant les matchs africains du MCA puis de l'USMA. Et les joueurs du MCA ainsi que le staff technique n'ont pas omis de critiquer cette pelouse «impraticable»! C'est à se demander pourquoi fermer régulièrement le stade pour «restaurer» régulièrement cette pelouse avec aucune garantie au mois, à moyen terme. Sinon, comment expliquer que le stade ait été fermé pour restauration et n'a été rouvert qu'avec le match du Mouloudia d'Alger. Et constat: la pelouse n'est vraiment pas prête! Aujourd'hui, que le match de la demi-finale que doit jouer l'USM Alger contre le Widad de Casablanca pour la Ligue des champions, les joueurs des Rouge et Noir ont bien raison de redouter l'état de cette pelouse du 5-Juillet. Les joueurs et le staff technique ont en effet constaté lors du match contre Beira que l'état de cette pelouse n'est pas «sécurisante». Cette situation perdure et il faut que les responsables concernés, y compris, ceux du ministère de la Jeunesse et des sports prennent leur responsabilité pour régler définitivement ce problème récurrent. Jamais aucun stade dans le monde n'a connu autant de fermeture juste pour «restaurer» sa pelouse et ce, sans aucune garantie ne serait-ce qu'en court terme! Car ce qui est remarquable, c'est qu'il suffit d'un seul match pour que la pelouse montre toutes ses carences... Enfin, une question qui s'impose: et si l'USM Alger se qualifierait à la finale de cette Ligue des champions d'Afrique, va-t-elle faire comme la sélection nationale et disputer sa finale au stade Hamlaoui de Constantine?