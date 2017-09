ANDERLECHT La dernière saison pour Hanni?

Après trois saisons (quatre avec l'actuelle saison) de bons et loyaux services en Belgique (d'abord avec Malines puis avec Anderlecht), Sofiane Hanni voudrait aller voir ailleurs. C'est en tout cas ce que ne cache pas son président, Herman Van Holsbeeck: «Je sais déjà que des joueurs comme Hanni, Stanciu, Spajic et Dendoncker veulent partir à la fin de la saison.» Sofiane Hanni voudrait tenter sa chance à l'étranger, lui qui a déjà connu la Turquie et la France. Pour rappel, Stuttgart était intéressé par l'international algérien lors de ces deux derniers mercatos. Mais l'objectif de Hanni étant de jouer la Ligue des champions, celui-ci est resté. Hier soir, le RSC Anderlecht reçevait le Celtic Glasgow pour le compte de cette 2ème journée de LDC. Les coéquipiers de Sofiane tenteront de décrocher leurs premiers points dans ce groupe de la mort composé du PSG, du Bayern et du Celtic.