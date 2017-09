CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2017 DE VOLLEY 16 pays en lice au Caire

Seize pays dont l'Algérie prendront part au Championnat d'Afrique des nations masculin de volley-ball, prévu du 22 au 29 octobre prochain au Caire (Egypte), a annoncé avant-hier la Confédération africaine de volley-ball (CAVB) sur son compte twitter. Il s'agit d'un record dans l'histoire de cette compétition. Le Maroc, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, la RD Congo, le Congo, le Kenya, le Rwanda et le Botswana ont obtenu leur qualification via les tournois zonaux, tandis que la Zambie, la Libye et le Tchad bénéficient de wild cards. La Tunisie, le Cameroun et l'Algérie confirment leur ticket grâce à leur classement FIVB. L'Egypte est le pays hôte. L'équipe algérienne avait terminé deuxième au tournoi zonal disputé du 21 au 23 septembre à Radès (Tunis) avec une victoire contre la Libye (3-1) et une défaite devant le Maroc (3-2).

Les 16 équipes qualifiées seront réparties en quatre groupes pour la phase préliminaire et les deux premiers de chaque poule disputeront le tournoi final. Ce championnat d'Afrique de volley-ball servira également de qualification pour le Mondial de la discipline puisque les trois premiers pourront y prendre part.