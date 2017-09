CONCOURS INTERNATIONAL D'ENDURANCE UNE ET DEUX ÉTOILES La compétition débute ce samedi à Tiaret

Ce concours, qui constitue une opportunité pour les cavaliers afin de qualifier leurs chevaux pour courir en CEI une étoile et deux étoiles, sera dirigé par des juges, délégués techniques et vétérinaires désignés par la Fédération équestre internationale.

Un concours international d'endurance une et deux étoiles aura lieu le 30 septembre au centre équestre de l'ASELCT de Tiaret, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Cette compétition, organisée par le club de l'association sportive équestre et de loisirs de Tiaret en collaboration avec la FEA, verra la participation d'une trentaine de chevaux et cavaliers des clubs équestres d'El Kala (El Tarf), du centre équestre de Bordj El Kiffan, du club du Haras El-Djoumhouri, du club hippique de la Mitidja (Blida), du club de la ligue de Blida, du centre équestre «Emir Abdelkader» de Tiaret et de l'Association sportive équestre et de loisirs de la commune de Tiaret (Aselct). Le programme de ce concours international comporte deux courses, la première sur 80 kilomètres, destinée aux chevaux âgés de 5 ans et cavaliers de 14 ans et plus titulaires du 1er degré. Une étape où la vitesse est de 12 à 15 km/h avec une fréquence cardiaque de 64 pulsations maximum à la minute et une inspection vétérinaire dans les 30 minutes. La deuxième course sur une distance de 120 km, réservée aux cavaliers âgés de 18 ans et plus, titulaires du 1er degré minimum enfourchant des chevaux de 6 ans et plus avec une vitesse allant de 12 à 15 km/h, en trois étapes et une fréquence cardiaque intermédiaire et finale de 64 pulsations/minute. Ce concours international, qui constitue une belle opportunité pour les cavaliers afin de réaliser des performances et qualifier leurs chevaux pour courir en CEI une étoile (120 km) et deux étoiles (160 km), sera dirigé par des juges, délégués techniques et vétérinaires désignés par la Fédération équestre internationale, en l'occurrence Anis Diafi, Cheboua Ahmed et Bezzaz Zoulikha. En course d'endurance, le vainqueur est déclaré lorsque les critères vétérinaires sont satisfaisants et la vitesse moyenne de l'épreuve respectée. Les chevaux sont soumis à un contrôle vétérinaire draconien (rythme cardiaque, régularité des allures, oxygénation des muqueuses, hydratation et même transit digestif).