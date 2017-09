EUROPA LEAGUE- PHASE DES GROUPES L'AC Milan et Arsenal peuvent conforter leur place

L'AC Milan et Arsenal ont l'occasion de conforter leur place en tête de leurs groupes d'Europa League respectifs face aux modestes Croates de Rijeka et aux Bélarusses du Bate Borisov, aujourd'hui lors d'une 2e journée sans grande affiche.

Les Milanais avaient démarré leur campagne avec autorité contre l'Austria Vienne (5-1). Il s'agit maintenant de ne pas se déconcentrer face à Rijeka.

La campagne européenne des Italiens est d'autant plus importante que leurs débuts en championnat sont laborieux, avec une sixième place au classement, malgré les nombreux investissements réalisés cet été.

Arsenal, qui avait battu Cologne 3-1, se déplace pour sa part sur la pelouse du Bate Borisov, avec l'opportunité pour les Gunners de se détacher en tête de leur poule H. Parmi les autres rencontres, la Real Sociedad se rend en Russie pour affronter le Zenit Saint-Pétersbourg; les Italiens de l'Atalanta Bergame vont à Lyon et les Autrichiens de Salzbourg reçoivent l'Olympique de Marseille.