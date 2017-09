FC BARCELONE La Série A fait les yeux doux à Piqué

Le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (30 ans), plus aussi indiscutable en Catalogne depuis la saison dernière, garde la cote en Europe. Alors que son contrat avec les Blaugranas arrivera à son terme en juin 2019, plusieurs clubs restent à l'affût de l'ancien Mancunien (2004-2008). A en croire Calciomercato, le défenseur catalan serait notamment dans le viseur de l'Inter Milan et de la Juventus Turin, prêts à passer l'attaque l'été prochain pour profiter de la situation et attirer l'international espagnol (94 sélections).