LIGUE 2 MOBILIS - 5E JOURNÉE Plusieurs affiches au programme

La cinquième journée de Ligue 2 Mobilis s'annonce palpitante avec des affiches à la pelle au programme de demain, dont un chaud derby de l'Ouest entre le GC Mascara et l'ASM Oran, ainsi que le déplacement des actuels coleaders, l'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, respectivement chez le RC Kouba et le RC Relizane.

L'ASAM partira néanmoins avec un léger avantage par rapport à la JSMS, car appelée à défier le nouveau promu le RC Kouba qui peine encore à trouver ses repères dans le championnat professionnel, puisqu'il n'a récolté que deux points sur les 12 possibles jusqu'ici, ce qui le place en pleine zone rouge. Les Skikdis, en revanche, auront rendez-vous avec un plus gros morceau, puisqu'ils iront défier le RCR, un ancien pensionnaire de l'élite, qui reste sur une belle victoire chez le CA Batna (3-2). Les autres matchs ne manqueront pas de piment, particulièrement les derbys entre clubs voisins, de l'Est, de l'Ouest et des Aurès, à commencer par le choc GC Mascara - ASM Oran, soit entre le 14e qui reçoit le 4e. Un duel des extrêmes, certes, mais qui promet beaucoup car le GCM table justement sur ce derby pour se lancer enfin.

Un objectif que devraient viser même les mal-classés le CRB Aïn Fakroun (13e) et l'Amel Boussaâda (dernier), en accueillant respectivement le CA Batna (8e) et le MC El Eulma (11e). Autres chocs qui devraient faire des étincelles vendredi, le déplacement de l'ASO Chlef chez la JSM Béjaïa, et celui de son frère ennemi, le MO Béjaïa chez le CA Bordj Bou Arréridj. Des duels entre anciens pensionnaires de l'élite qui visent l'accession cette saison. Ce qui promet énormément. Le dernier match inscrit au programme de cette 5e journée mettra aux prises le WA Tlemcen et le MC Saïda. Un autre duel des extrêmes puisque les Zianides sont au plus bas du classement, avec un seul point récolté sur les 12 possibles, alors que le MCS est 7e et reste sur une belle victoire à domicile contre le GCM (2-0).