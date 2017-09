MC ORAN-USM BEL ABBÈS (DEMAIN À 17H) Le derby de l'Ouest à la Une

Le stade Ahmed- Zabana d'Oran va, certainement, s'avérer exigu afin de contenir toute la masse des supporters de ces deux équipes pour ce match, prévu demain à partir de 17h.

Revigorés par leur dernier succès en déplacement à Tadjenanet face au DRBT, les joueurs du MC Oran sont décidés à confirmer leurs bons résultats en recevant une équipe de l'USM Bel Abbès qui reste sur une défaite face au CS Constantine. Une chose est sûre, par contre, les joueurs des deux équipes n'ont, pour ainsi dire, pas besoin de motivation pour un derby. Seulement, du côté de la direction du MCO, on veut bien booster le moral des troupes en annonçant vouloir verser pas moins de 14 millions de centimes aux joueurs et au staff technique pour les deux victoires face à l'USM Blida et au DRB Tadjenanet. Le stade Ahmed-Zabana d'Oran va certainement s'avérer exigu pour contenir toute la masse des supporters de ces deux équipes pour le match de demain prévu à partir de 17h. L'entraîneur tunisien du Mouloudia d'Oran, Mouaz Bouakaz, semble avoir bien préparé ses joueurs pour ce choc afin d'offrir une belle victoire aux fans qui seront présents sur les gradins. Seulement, le coach du MCO ne pourrait pas compter sur les services de son dernier buteur contre le DRBT, à savoir Boudoumi, qui vient de contracter une blessure musculaire. Par contre, il a bel et bien récupéré Sebbah de retour de France où il vient d'avoir un joli poupon prénommé Walid. Heureux comme il est, nul doute que si le coach Bouakaz l'intègre donc dans son «Onze», il apportera certainement un plus à son groupe. Tout comme Benamara qui est annoncé dans le groupe, qui est bien optimiste en indiquant: «Nous ferons tout pour gagner devant notre public pour faire durer le plaisir des bons résultats». Bouakaz, qui est sous pression, compte bien trouver la bonne formule pour gagner ce derby et ainsi évacuer cette pression qui pèse lourdement sur ses épaules. Une deuxième victoire consécutive serait très bien accueillie par les fans du MCO, même les plus pessimistes. Et le coach tunisien le sait très bien... Du côté de l'USM Bel Abbès, l'heure est à la remobilisation des troupes surtout après cette défaite sur le terrain du CS Constantine. Le coach Chérif El Ouezzani qui connaît parfaitement le MC Oran, a éprouvé beaucoup de difficultés à préparer sa troupe d'autant que le report du match contre l'USMA a faussé tout son programme. Le coach de l'USMBA n'avait même pas le temps de faire disputer à ses joueurs des matchs amicaux pour rester dans le rythme. En tout cas, les joueurs de l'USM Bel Abbès sont déterminés à fournir tous les efforts nécessaires afin de récupérer le plus de points possibles à l'extérieur. A commencer par ce derby contre le MCO qui, en cas de résultat positif, se répercutera positivement sur le moral des troupes. Kerbache, lui, n'a pas hésité en déclarant: «Nous sommes conscients de l'importance de cette rencontre et on ira à Zabana pour les trois points...». Au vu de la composante des deux équipes, ce match s'annonce donc des plus ouverts et se jouera probablement sur un détail.



Demain OM-USB (16h) et JSS-PAC (19h)

Avantage aux locaux

Pour les deux autres matchs de cette 5e journée de la Ligue 1 Mobilis, prévu pour demain, l'Olympique de Médéa (11e,4 points) jouera sur son terrain demain à 16h face à US Biskra (15e, 1 point) qui peine à suivre le rythme de la Ligue 1, au moment où la JS Saoura (5e, 7 points) accueillera le Paradou AC (6e, 7 points) à Béchar à 19h.