NAPLES Ghoulam sur les tablettes de Liverpool

En fin de contrat avec Naples à l'été 2018, Faouzi Ghoulam ne devrait pas prolonger. Liverpool serait sur les rangs pour accueillir le latéral gauche algérien, et ce dès l'hiver prochain. Arrivé à Naples en janvier 2014, Faouzi Ghoulam devrait bientôt quitter la Botte. Son contrat avec les Azzurri prendra fin à l'été 2018 et le latéral gauche n'aurait pas prévu de prolonger l'aventure alors que Mario Rui, un concurrent direct à son poste, est arrivé lors du dernier mercato estival. Certains médias anglais (The Sun et Daily Mail en tête) confirment cette information et révèlent que Liverpool souhaiterait accueillir l'ancien Stéphanois. Chelsea serait également intéressé. Afin de ne pas laisser l'international algérien (26 ans, 37 sélections) partir libre en juin prochain, les Napolitains pourraient accepter de le céder dès cet hiver.