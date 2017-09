PERFORMANCES DES ALGÉRIENS EN LIGUE DES CHAMPIONS Brahimi prend le dessus sur Ghezzal

Les deux internationaux algériens ont été sortis juste après la 70e minute, Brahimi était une nouvelle fois déçu de quitter le terrain, malgré l'exploit des siens.

Le FC Porto a réussi une grosse performance en s'imposant avant-hier soir à Monaco, 0-3, lors de la deuxième journée de la phase de poules de Champions League. Côté algérien, c'est pourtant Rachid Ghezzal qu'on verra le plus au début. Il aura fait un très bon match, avec des décalages et des passes dans le tempo. Malgré un style a priori atone, il arrive grâce à sa précision du pied gauche à faire des différences. Dès la quatrième minute, il décale Falcao, cette fois d'un extérieur du pied droit, pour une première occasion de Monaco. Par la suite et malgré une possession de balle importante des locaux, c'est Porto qui va prendre le dessus en se montrant très efficace en contre, avec une ouverture du score signée Vincent Aboubakar à la 31e minute. Brahimi se signalera par une feinte sur l'international français Thomas Lemar, sans avoir tellement eu d'influence sur le jeu de son équipe en première période. En seconde période, Yacine Brahimi dont la débauche d'énergie est diamétralement différente de celle de Ghezzal pour un résultat parfois équivalent, va monter en rythme et jouer plus à l'intérieur du jeu. C'est lui qui lance magnifiquement Marega, sur un autre contre, qui se terminera par un doublé pour Aboubakar (69'). Les deux internationaux algériens vont être sortis juste après la 70e minute, Brahimi était une nouvelle fois déçu de quitter le terrain, malgré l'exploit des siens. Du côté de Naples, malgré des imprécisions défensives récurrentes, les Napolitains ont bien réagi après leur défaite inaugurale face au Shakhtar Donetsk en battant facilement le Feyenoord Rotterdam (3-1).

Lorenzo Insigne a ouvert le score dès la 7e minute après un long raid plein axe. Et en début de seconde période, Dries Mertens a doublé la mise d'une reprise du plat du pied (49e, 2-0).

Le Napoli a assuré son succès grâce à un troisième but signé Callejon (70e) et ce n'est pas la réduction tardive de Amrabat (90e+3) qui pouvait changer quoi que ce soit. Concernant la défense, l'international algérien Faouzi Ghoulam est crédité d'un match moyen, ce n'était pas le Ghoulam entrevu contre Spal, en ayant mis moins d'intensité en phase offensive mais il est tout de même à l'origine du but de Mertens en contrant la balle du défenseur néerlandais qui se transforme en passe décisive. Il a concédé un penalty bien repoussé par un Reina en grande forme. Il est crédité par la presse sportive italienne d'un 6.