TOURNOI LES TRIÈRES «OPEN» DE NABEUL Abibsi et Boukholda qualifiés au 2e tour

Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi et sa compatriote Houria Boukhlda se sont qualifiés avant-hier pour le deuxième tour du tournoi international junior «Les Trières Open de Nabeul», qui se déroule du 24 septembre au 1er octobre 2017 en Tunisie, après leurs victoires par deux sets à zéro, respectivement contre le Tunisien Youssef Berrajah et sa compatriote Nour El Islam Arafa. Abibsi avait éprouvé quelques difficultés pour passer l'écueil du Tunisien (6-4, 6-4), alors que Boukholda a été impitoyable contre Arafa, qu'elle a balayée (6-0, 6-0) dans un match presque à sens unique. Au prochain tour, les Algériens auront affaire à de plus gros morceaux, puisque Abibsi jouera contre la tête de série numéro 8, le Tchèque Vitek Horak, alors que Boukholda sera opposée à la tête de série numéro 1, la Slovaque Adriana Senkarova. Outre Boukholda et Abibsi, l'Algérie avait engagé un troisième tennisman dans ce tournoi de grade 5, à savoir Samir Hamza Reguig, qui cependant avait déclaré forfait dès le premier tour des qualifications. Le tournoi de Nabeul se déroule sur les courts en terre battue du Delfino Beach Mrekza.