LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : USM ALGER-WYDAD CASABLANCA (DEMI-FINALE- DEMAIN À 18H) Les Rouge et Noir prêts pour la revanche

Par Lounès MEBERBECHE -

Derfalou doit retrouver le sens du but pour offrir une victoire aux siens

Cette affiche est caractérisée par son cachet de derby maghrébin, puisque ces deux clubs se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, et dans différentes compétitions internationales. Cette fois-ci, l'enjeu est une place en finale.

Ayant fait de la Ligue des champions d'Afrique son principal objectif cette saison, la formation algéroise de l'USMA compte mettre le paquet pour atteindre l'étape finale de cette prestigieuse compétition et bien sûr tenter de décrocher sa première étoile continentale. Pour y parvenir, les Rouge et Noir doivent sortir le grand jeu demain à 18h à l'occasion de la demi-finale aller, prévue au stade du 5-Juillet face à la formation marocaine du Wydad de Casablanca. Un derby maghrébin très chaud qui s'annonce décisif pour les gars de Soustara afin de prendre option avant de se rendre au Maroc dans deux semaines pour la seconde manche. Il faut dire qu'après avoir réalisé un bon parcours lors de la phase des poules, les Rouge et Noir ont quelque peu fléchi lors des quarts de finale contre la formation mozambicaine de Ferroviario Da Beira. La piètre prestation du secteur offensif des poulains de Paul Put contre Ferroviario Da Beira, n'a pas vraiment rassuré le public usmiste, qui craignait un ratage de son équipe à une marche de la finale. Les partenaires de Zemmamouche se sont contentés d'un nul vierge à domicile (0-0) lors du match retour, après avoir arraché un nul encore (1-1) à l'aller. Cette fois-ci, les gars de Soustara auront la lourde tâche de défier une coriace équipe marocaine, habituée à ce genre de rendez-vous. L'entraîneur Paul Put devrait procéder à quelques changements dans le Onze qui débutera face au Wydad. Du sang neuf qui permettrait la présentation d'une équipe compétitive demain soir, tout en ménageant les éléments qui sont actuellement en méforme. Cette affiche est caractérisée par son cachet derby maghrébin, puisque ces deux clubs se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises et dans différentes compétitions internationales, notamment en coupe de la CAF (1999), en coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (2002) et en Coupe arabe des clubs champions (2008). Le résultat a souvent penché en faveur des Marocains, particulièrement dans les duels à élimination directe, comme ce fut le cas en 1999 (2-1, 1-0) et en 2002 (0-0, 2-2). C'est pour dire qu'il plane un air de revanche pour les partenaires de «Zemma», unique rescapé du dernier duel entre ces deux protagonistes. L'USMA n'a pas d'autre choix que de s'assurer une bonne d'avance dès demain à domicile avant de préparer sereinement son second duel à Casablanca, prévu entre le vendredi 20 et le dimanche 22 octobre 2017. Ayant raté la finale de cette C1 en 2015, face à l'ogre TP Mazembé, les Rouge et Noir ne veulent pas commettre les mêmes erreurs et sortir de cette compétition tête baissée. Mais forts de l'expérience qu'ils ont acquise depuis, les Usmistes espèrent prendre l'ascendant cette année, surtout qu'il s'agit de la plus prestigieuse compétition inter-clubs sur le continent et où leurs supporters souhaitent les voir aller au bout. Sur le plan technique, le coach belge de l'USMA va certainement revoir son équipe-type, en remettant Benguit aux côtés de Koudri dans la récupération à la place de Benkhemassa, tandis que Amir Saâyoud devrait prendre la place de Beldjilali dans l'animation du jeu. En attaque, la confiance sera renouvelée à Derfalou et Méziane avec le retour de Hamzaoui sur le flanc droit. Quant à la défense, le quatuor Benmoussa, Chafaï, Abdellaoui et Meftah tiendra sa place juste devant le capitaine Lamine Zemmamouche. La seule appréhension des joueurs de Paul Put avant cette demi-finale aller réside encore une fois dans le mauvais état de la pelouse du stade du 5-Juillet, dont le semis a été préparé un peu trop tard cet été, ce qui fait que le gazon n'a pas encore suffisamment pris afin d'offrir aux joueurs le «tapis» tant espéré, selon les explications des responsables de l'enceinte. L'USMA devrait arborer un nouveau jeu de maillots à l'occasion de ce derby contre le Wydad, dont elle a bénéficié il y a tout juste 48 heures de la part de son équipementier. Un tee-shirt avec d'épaisses rayures verticales, en rouge et noir, alors que le short est entièrement noir et les bas entièrement rouges. Du côté des Wydadistes, les poulains de Hocine Ammouta ont éprouvé toutes les peines du monde à venir à bout d'une coriace formation sud-africaine en quart de finale. Depuis les départs de William Jebbour et Fabrice Ondama, le secteur offensif des Rouge et Blanc représente un réel casse-tête pour le technicien marocain. Selon la presse locale, Ammouta devrait essayer d'autres alternatives face aux Algérois demain. Première possibilité: titulariser le Nigérian Chikatara qui, certes, n'a rien a montré depuis son arrivée au Maroc, mais a une certaine expérience des grands rendez-vous. Le coach du WAC peut également aligner Ahraf Bencherki à la pointe de l'attaque. Enfin, vu de l'importance de cette affiche, la CAF a décidé d'opter pour un arbitrage costaud, en désignant l'arbitre camerounais Alioum Neant.