SALON DU SPORT ET DE LA REMISE EN FORME Ouvert aux amateurs et aux professionnels

Certaines fédérations sportives, notamment celles de l'escrime, de la voile et du vovinam viet vo dao y ont également leurs stands

La majorité des exposants est en effet spécialisée dans la commercialisation de matériel de musculation, de fitness et diverses pratiques de remise en forme.

Un salon entièrement dédié à la pratique du sport et à la remise en forme a été inauguré hier au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) par le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali, en présence de plusieurs Fédérations sportives nationales.

Installé dans le «Pavillon Casbah» de la Safex, ce salon compte une bonne quarantaine de stands proposant diverses activités, sportives et commerciales. «Au-delà de la pratique du sport et de ses bienfaits pour le corps et l'esprit, nous tenons compte également de l'aspect économique de ce salon, en encourageant les jeunes investisseurs à s'intéresser un peu plus à ce domaine. Ce qui devrait contribuer à son essor, à travers notamment la mise à disposition des athlètes de matériel de qualité», a insisté le ministre.

La majorité des exposants est en effet spécialisée dans la commercialisation de matériel de musculation, de fitness et diverses pratiques de remise en forme, aux côtés desquels on proposait diverses boissons énergisantes et compléments alimentaires favorisant le développement de la masse musculaire chez l'athlète.

Certaines fédérations sportives, notamment celles de l'escrime, de la voile et du vovinam viet vo dao y ont également leurs stands, affirmant vouloir «profiter du nombre important de citoyens que devrait drainer ce salon pour faire connaître un peu mieux» leurs disciplines respectives et «accrocher de nouveaux adhérents». Une nouvelle école de football, dénommée Golden Player Academy et spécialisée dans la formation de jeunes footballeurs âgés de 4 à 16 ans, selon des techniques modernes, était également présente. «Notre siège social se trouve à Bir Mourad Raïs et nous avons acquis uns grande assiette à Chéraga, où nous avons construit nos terrains et nos différentes infrastructures», a détaillé le chargé de communication de l'école, Nabil Aïssani. Ce qui retient l'attention dans ce salon, c'est le yoga du rire. Un concept révolutionnaire né de l'idée originale d'un médecin de Mumbai, en l'occurrence le docteur Madan Kataria, qui a lancé le premier «club du rire» en Inde. C'est Nadia Ouamrane qui est la promotrice de cette «thérapie par le rire» en Algérie, où elle dit être «intervenue même au sein de certains centres pénitenciers pour redonner espoir aux détenus». Il s'agit de la fille aînée du colonel de l'Armée de Libération nationale Amar Ouamrane, qui a le statut de professeur international de Hatha Yoga.

Le ministre El Hadi Ould Ali a longuement discuté avec elle, avant de s'attarder devant chacun des autres stands, particulièrement celui du tennis de table, où il n'a pas hésité à échanger quelques balles avec l'un de ses représentants.