LIGUE 1 MOBILIS - 5E JOURNÉE : CS CONSTANTINE-MC ALGER (DEMAIN-17H) Le Doyen va-t-il rebondir face aux Sanafir?

Par Saïd MEKKI -

Les Vert et Rouge en quête de rachat

Bezzaz et ses camarades se doivent de sortir le grand jeu demain face aux Mouloudéens pour s'imposer à domicile et surtout rester dans le groupe de tête du classement de la Ligue 1 Mobilis.

Le CS Constantine qui compte, jusque-là, deux victoires à domicile et un nul en déplacement, s'apprête à recevoir demain à 17h, le Mouloudia d'Alger avide d'effacer sa dernière élimination de la coupe de la Confédération africaine.

Le coach du CSC, Abdelkader Amrani, a montré son mécontentement concernant la programmation par la commission concernée de la Ligue de football en fustigeant celle-ci pour avoir avancé cette rencontre prévue le 10 octobre prochain. Ce qui voulait dire que le coach constantinois devrait préparer son équipe dès hier. Car juste après le match nul ramené du stade du 20-Août 1955 à Alger face à l'USM El Harrach, Amrani a libéré ses joueurs pour trois jours. Mais cela s'était passé avant le changement de programmation qui a faussé son programme de préparation. C'est donc une course contre-la-montre que le coach Amrani engage avec ses joueurs afin qu'ils soient prêts à affronter à domicile et devant leurs propres fans ce match très difficile contre le MC Alger. Furieux, Amrani a constaté qu'«on opère des changements à la programmation par téléphone», avant d'ajouter: «On n'est pas une équipe de quartier...».

Sur le terrain, Amrani a donc repris les entraînements au moment où ils ont d'ailleurs une meilleure condition physique que leurs adversatives suite à leur retour de Tunis après avoir été éliminés par le Club Africain en quarts de finale de la coupe de la CAF. Et pour revigorer les joueurs pour ce match important, les responsables du CSC ont promis une prime de 10 millions de centimes aux joueurs en cas de victoire. En vérité, les joueurs du CSC n'ont vraiment pas besoin de stimulant dans un match comme celui contre le Mouloudia d'Alger. Bezzaz et ses camarades se doivent donc de sortir le grand jeu pour s'imposer à domicile et surtout rester dans le groupe de tête du classement de la Ligue 1 Mobilis. Les Sanafir attendent donc une confirmation des bons résultats de leur équipe en ce début de saison, bien meilleur que celui de l'année dernière.

Du côté du Mouloudia d'Alger, le coach Casoni et ses joueurs doivent obtenir un bon résultat de ce déplacement à Constantine pour faire oublier à leurs fans leur élimination en coupe de la CAF. Les Vert et Rouge éprouvent toutes les peines du monde à trouver leurs marques en championnat. Ils pointent au 12e rang (4 points) avec un match en moins.

Devant rallier aujourd'hui Constantine, les joueurs du MCA doivent donc tout faire afin de bien récupérer avant d'affronter demain le CSC chez lui. D'ailleurs, Bouhenna décrit bien l'ambiance qui règne au sein de l'équipe, déclarant entre autres: «Nous avons tourné la page de la coupe de la CAF et on est branchés sur le championnat. Nous sommes donc tenus par l'obligation de résultat.».