COUPE DE LA CAF (DEMI-FINALES - ALLER) alléchant FUS Rabat-TP Mazembé aujourd'hui

Demain à 15h30, le Fath de Rabat devra croiser le fer avec les Congolais du Tout-Puissant Mazembé, en match aller des demi-finales de la coupe de la CAF. Pour mieux préparer cette rencontre face à la redoutable équipe championne de la RDC, les poulains de Walid Regragui ont pris un avion spécial pour assurer le voyage Rabat-Lubumbashi-Rabat. Une heure seulement après le coup de sifflet final de la rencontre TP Mazembé-FUS prévue dimanche à 14h30, heure marocaine, l'avion reprendra les airs vers Rabat. Le coach du FUS, Walid Regragui, devra se passer des services de son arrière gauche, Saad Ait El Khorsa, qui a été expulsé lors du quart de finale contre le CS Sfaxien. Aït El Khorsa ne sera pas le seul absent du côté des Fussistes. L'attaquant Hicham El Aroui manquera également à l'appel après avoir accumulé deux cartons jaunes. Les Marocains devront sortir le grand jeu pour prendre une option contre le TP avant la seconde manche à Lubumbashi. La demi-finale aller de la coupe de la Confédération africaine de football entre Supersport United (RSA) et le Club Africain (TUN), initialement prévue aujourd'hui à Pretoria, a été reportée pour demain à 14h, annonce la formation tunisienne mercredi soir sur sa page facebook après avoir été informée par la Confédération africaine de football de ce report. La délégation du Club Africain qui devait se rendre mercredi en Afrique du Sud, n'a pas pu faire le déplacement à cause d'un problème de visas, avait déclaré le chef de la délégation clubiste, Majdi Khelifi, à l'agence TAP. Il avait indiqué que les joueurs se sont rendus à l'aéroport de Tunis-Carthage pour prendre le vol pour l'Afrique du Sud via Dubaï, mais ils ont été surpris de ne pas pouvoir effectuer les formalités d'usage d'enregistrement faute de visas. Il a ajouté que le Bureau directeur a saisi la CAF qui a, de son côté, avisé la Fédération sud-africaine des risques encourus suite à ce retard, précisant que le club s'emploie en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères à résoudre ce problème.