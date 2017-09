CR BELOUIZDAD-ES SÉTIF (AUJOURD'HUI-17H) Belle explication entre coleaders

Une grande affiche aura lieu, aujourd'hui à partir de 17h au stade du 20-Août 1955 entre les deux coleaders actuels du championnat de la Ligue 1 Mobilis, à savoir le CR Belouizdad et l'ES Sétif. Inutile de noter l'enjeu de cette partie entre deux équipes possédant des joueurs de qualité et qui tentent, chacune de son côté, de garder son invincibilité depuis le début de la saison. Du côté du CR Belouizdad et bien que les joueurs aient observé dimanche dernier une journée de grève pour mettre le président de l'équipe devant ses responsabilités quant à leur situation financière, ils se déclarent unanimes à redoubler d'efforts pour confirmer leur position de leader. Et pour ce faire, deux possibilités

s'offrent à eux: faire match nul ou mieux encore gagner ce choc contre une équipe sétifienne dont les joueurs sont bien expérimentés dans ce genre de match à gros enjeu. Le double avantage du terrain et du public pourrait aussi bien constituer un avantage qu'un inconvénient pour les Rouge et Blanc. Car, bien débuter la partie serait idéal pour que les supporters encouragent encore plus l'équipe. Les joueurs du Chabab ont donc mis en veilleuse leurs problèmes financiers pour se concentrer uniquement sur ce match contre l'entente de Sétif qu'ils comptent bien négocier. Le défenseur Bouchar estime, justement, que «le problème financier ne sera pas un handicap. Nous avons des engagements envers les couleurs du club et nous allons donc nous donner à fond pour offrir un nouveau succès à nos supporters», a-t-il conclu. Versant dans ce même ordre d'idées, son coéquipier Hamia déclare que: «Même avec une préparation perturbée, nous ferons aux Sétifiens le coup de la coupe d'Algérie...». Seulement pour ce match, le coach du Chabab, Todorov, ne pourrait pas compter sur les services de trois de ses éléments parmi les cadres de l'équipe, à savoir Draoui et Naâmani, blessés ainsi que Lakroum suspendu pour ce match. L'entraîneur des Rouge et Blanc semble avoir opté pour Khoudi, Tarikat et Aribi qui remplaceront leurs coéquipiers out pour ce match pour diverses raisons. En face, l'Entente de Sétif, le coach Kheireddine Madoui pourrait ne pas compter sur les services de son maître à jouer Djabou, qui souffre énormément de ses adducteurs, alors que son coéquipier Djahnit n'est pas en forme et Madoui pourrait également le ménager. Ce qui voudrait dire qu'il faut s'attendre à quelques changements dans le «onze» de Madoui aujourd'hui. Il avertit ses joueurs pour être concentrés sur ce match rappelant que l'équipe est championne en titre et doit donc le prouver aujourd'hui. Quant au défenseur Saâd, il n'a pas omis de noter que «parler des problèmes du CRB est une manière de détourner notre attention. Ce serait donc une erreur que de prendre en considération ce paramètre, estime-t-il avant d'ajouter que «les joueurs du CRB n'ont pas de problème dans le jeu, mais plutôt administratif, sinon, ils ne seraient pas actuellement leaders avec nous...». Ce qui veut tout dire... S. M.