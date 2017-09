ESPAGNE Le torchon brûle encore entre Ramos et Piqué

L'équipe d'Espagne a connu des tensions par le passé entre les joueurs du Real Madrid et le FC Barcelone. Et cette fois-ci, les relations entre Sergio Ramos et Gerard Piqué sont compliquées en raison de la position du défenseur du FC Barcelone concernant l'indépendance de la Catalogne. Entre Ramos et Piqué, c'est toujours tendu. A quelques mois du Mondial 2018 en Russie, l'équipe d'Espagne connait encore des turbulences. Comme souvent dans le passé, les tensions entre les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone posent des problèmes au sein de la Roja. Et sans surprise, ce sont toujours Sergio Ramos et Gérard Piqué qui affichent publiquement leurs divergences. Ramos reprend Piqué... Tout est parti d'un simple message publié sur le réseau social Twitter par le défenseur central du FC Barcelone.

En effet, Piqué a assumé ses convictions politiques en soutenant le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, prévu dimanche malgré l'interdiction de la justice. «A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, nous nous exprimerons pacifiquement. Ne leur donnons aucune excuse. C'est ce qu'ils veulent. Et chantons haut et fort. Nous voterons», a lancé le Catalan. Militant pour l'indépendance de la Catalogne, Piqué a été régulièrement sifflé par les supporters ibériques à cause de son positionnement politique. Et le capitaine de la Roja Sergio Ramos n'a pas apprécié cette nouvelle sortie de son partenaire alors qu'il a tenté, à plusieurs reprises, de l'aider à calmer le jeu avec le peuple espagnol. «Le tweet de Piqué n'est peut-être pas la meilleure chose si tu ne veux pas être sifflé. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour le groupe, mais chacun est libre de dire ce qu'il pense», a confié le Madrilène en marge d'un événement promotionnel. Un danger pour la Roja? Si Ramos n'a pas été trop loin dans sa réaction, on sent tout de même une certaine tension entre les deux cadres de la sélection espagnole.

Par le passé, les relations entre les membres des Blaugrana et des Merengue ont représenté un vrai problème pour cette équipe et l'ex-sélectionneur Vicente Del Bosque l'avait publiquement dénoncé. Reste à savoir comment Julen Lopetegui va désormais gérer cette situation explosive...