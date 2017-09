FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL Une session de formation pour les statisticiens lancée

La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a annoncé le lancement d'une session de formation des statisticiens pour les clubs de la Nationale 1 et 2 (messieurs et dames) avant le début de la saison 2017-2018 prévu le 6 octobre. «La FABB a informé les clubs de Nationale 1 et 2 (messieurs et dames) de l'obligation d'établir les statistiques techniques des matchs pour la saison 2017-2018.

Conformément aux propositions émises lors des Assises nationales, les clubs devront faire parvenir la liste des personnes désignées à cet effet (deux au minimum), afin de prendre part à une formation spécifique avant le début de la saison prévu le 6 octobre», précise le communiqué de la FABB.

L'instance fédérale avait publié fin août le calendrier du championnat d'Algérie de basket-ball 2017-2018, Division nationale 1 messieurs, avec la participation de 16 équipes: CRB Dar Beida, RC Constantine, GS Pétroliers (tenant du titre), IR Bordj Bou Arréridj, NA Hussein-Dey, NB Staouéli, O Batna, OMS Miliana, PS El Eulma, USM Blida, WO Boufarik, US Sétif, CSC Gué de Constantine, CSMBB Ouargla et les deux promus OS Bordj Bou Arréridj et USM Alger. Pour les dames, le Championnat national reprendra le 20 octobre, avec la participation du GS Pétroliers, de l'USM Alger, de Hussein-Dey Marine, du RC Bordj Bou Arréridj, du MT Sétif, de l'OC Alger, de la JF Kouba et de l'USA Batna.