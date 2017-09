MARATHON INTERNATIONAL D'IMEDGHASSEN À BATNA 1450 participants à la 8e édition

Mille quatre cent cinquante coureurs, issus de 11 pays, sont attendus le 7 octobre prochain dans la wilaya de Batna à la 8e édition du marathon international d'Imedghassen, a-t-on appris mercredi dernier, du président de l'association des «Amis d'Imedghassen». Organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la ligue d'athlétisme de la wilaya, cette nouvelle édition sera jumelée avec le championnat national de marathon de l'année 2017, a indiqué Azeddine Guerfi. Le coup de starter de cette 8e édition sera donné du chef-lieu de wilaya, a expliqué la même source, précisant que les athlètes parcourront un tracé de 42,192 km avant d'arriver au mausolée royal numide d'Imedghassen, situé dans la commune de Boumia. Deux autres courses sont également inscrites dans le programme de cette manifestation, a ajouté le même responsable: la première sera disputée sur un parcours de 25 km tracé entre Batna et Fesdis et la seconde sera courue sur un circuit de 12 km entre Batna et El Madher. En plus de sa dimension sportive, cette manifestation tend à mettre la lumière sur le mausolée royal numide d'Imedghassen, dont l'édification remonte à la fin du IVe siècle et début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, selon les organisateurs, soulignant la nécessité de valoriser ce patrimoine culturel et historique en vue de le protéger de la détérioration.