MONDIAUX 2017 DE KUNG FU WUSHU L'Algérie à Kazan avec 13 athlètes

Treize athlètes algériens (Sanda et Taolu) prendront part à la 14e édition du Championnat du Mmonde seniors de Kung Fu Wushu prévu à Kazan (Russie) entre le 29 septembre et le 3 octobre, a-t-on appris auprès du directeur des Equipes nationales (DEN) du comité national de Wushu Youcef Haggani. L'Algérie sera présente au rendez-vous de Kazan avec huit athlètes en Sanda (combat) dont trois filles et cinq autres en Taolu (techniques) dont deux filles, précise la même source. «Le groupe compte des éléments chevronnés et des athlètes qui viennent d'intégrer la sélection nationale. Nous fondons beaucoup d'espoirs sur les expérimentés Moumou Abdelhakim (Sanda) vice-champion du monde et Amine Nedjari (technique, exhibition). Concernant les jeunes, ce Mondial représente une belle opportunité pour eux de se frotter à des athlètes de niveau mondial», a déclaré Youcef Heggani.

En prévision de ces Mondiaux, la sélection algérienne a effectué quatre stages avant sa participation au championnat d'Afrique au Bénin (19-23 juillet) et quatre autres regroupements après la compétition continentale au centre de préparation et de regroupement à Souidania (Alger). Avant le début de la compétition, la Fédération internationale de Kung Fu Wushu tiendra son congrès et son assemblée générale les 28 et 29 septembre en présence du président de la Fédération algérienne des arts martiaux, Djamel Taâzibt.