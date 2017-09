COUPE DU MONDE 2018 Le point sur les stades de la Russie

Le 1er décembre, dans un peu plus de deux mois, toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde, Russie 2018, découvriront dans quelles villes elles disputeront leurs matchs de groupes.

Chaque mois, FIFA.com vous propose un tour d'horizon de l'avancée des travaux de construction et de rénovation dans les stades de la compétition. Le toit du stade de Kaliningrad, la ville la plus occidentale de Russie 2018, est désormais entièrement érigé, tout comme l'ensemble du cadre métallique de l'enceinte. Les dernières touches sont actuellement mises aux équipements intérieurs.

Les sièges seront bleu nuit, bleu ciel et blanc. Ils sont en cours de fabrication et devraient être installés d'ici la fin du mois de décembre. Parallèlement, les barrières de sécurité sont posées à l'intérieur du stade de Kaliningrad. Aux environs, les ouvriers s'activent pour achever les routes et les parkings. L'entreprise de construction qui travaille sur le chantier du stade de Nijni-Novgorod a entamé la phase d'ameublement du site et de ses environs. Cette opération suppose de bâtir les entrées et de disposer les allées piétonnes au sein de la structure principale. Près de 160 000 mètres carrés de terrain seront mis en valeur durant cette phase. Les travaux se poursuivent sur le toit: le projet est entré en application et il correspond en tous points aux dessins architecturaux initiaux. Comme prévu, un seul thème chromatique sera utilisé afin de jouer sur deux des principaux éléments du paysage de la Volga: l'eau et le vent. Les sièges sont en cours de pose dans le stade, tandis qu'une équipe d'experts surveille attentivement le terrain. Celui-ci est régulièrement tondu, arrosé et fertilisé. À Samara, les travaux préparatoires pour la pose du terrain viennent tout juste de commencer. Une pelouse de 30mm d'épaisseur est arrivée en provenance d'Italie et devrait bientôt être posée. Le toit de la Samara Arena est en train d'être monté. Dans le même temps, une couche anti-corrosive est appliquée sur le dôme métallique du stade. En outre, les travaux de décoration se poursuivent dans le stade. La région alentour est, quant à elle, en pleine transformation: aplanissement, pose d'asphalte et plantation de verdure. Plus de 13 000 sièges ont déjà été installés dans les tribunes de la Volgograd Arena. Du côté du terrain, des fibres polymères artificielles seront intégrées à l'ensemble dès que l'herbe se sera correctement enracinée. Les équipements intérieurs et extérieurs du stade sont pratiquement opérationnels, tandis que le toit est terminé à 75%. Des spécialistes construisent également des collecteurs d'eau de pluie et un système de tout-à-l'égout. Enfin, des équipes travaillent à la mise en service de l'alimentation et des réseaux de communication.

Les travaux continuent sur le toit du stade de Mordovie de Saransk, ainsi qu'au niveau des entrées et des tribunes provisoires. L'essentiel du bâtiment est achevé et les équipes appliquent actuellement les dernières finitions. Les systèmes internes sont posés le plus vite possible, afin que l'enceinte dispose de l'électricité et de l'eau courante. 27 ascenseurs sur 30 ont déjà été construits et la technologie nécessaire au terrain de football est en cours d'installation.

Le béton armé a été coulé à la Rostov Arena. La structure proprement dite et la membrane couvrante sont également achevés. Les réseaux internes et externes sont désormais opérationnels. La façade multimédia du stade, l'écran géant et les sièges sont en cours d'installation. Le site autour du stade est également en pleine mutation. Des végétaux sont plantés en ce moment même dans les quartiers voisins.

Enfin, la destination la plus orientale de Russie 2018, la Iekaterinbourg Arena est entrée dans la dernière ligne droite de sa rénovation: les paysagistes sont à l'oeuvre.

Des zones couvertes réservées aux supporters apparaissent un peu partout à proximité. Les fibres artificielles ont été intégrées au terrain de football et le système d'éclairage devrait bientôt fonctionner. La restauration des parties les plus anciennes du site avance à un rythme soutenu. Pendant ce temps, l'ameublement se poursuit et la signalisation prend forme. Dans un avenir très proche, Iekaterinbourg sera en mesure d'accueillir les supporters du monde entier dans un stade flambant neuf.