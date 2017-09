ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF "On va se réunir pour décider de l'avenir d'Alcaraz"

Par Lounès MEBERBECHE -

Le patron de la FAF a été très explicite et tranchant, en répondant à certaines polémiques, en particulier celle en relation avec le très probablement limogeage du sélectionneur national, Lucas Alcaraz.

Régulièrement cité ces derniers jours sous le feu de plusieurs polémiques concernant l'actualité du football algérien, et notamment la sélection nationale, le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, est sorti hier de son mutisme pour tenter de calmer les ardeurs des uns et lancer un message crypté aux autres. En effet, l'ex-boss du PAC a choisi la radio Chaîne 3 pour s'exprimer et débattre sur plusieurs sujets en relation avec la FAF, répondant ainsi à l'invitation hier pour l'émission Football Magazine. Zetchi a été très explicite et tranchant, en répondant à certaines polémiques, en particulier celle en relation avec le très probablement limogeage du sélectionneur national, Lucas Alcaraz.



«Alcaraz restera jusqu'au match contre le Nigeria, après on verra»

Ce fut donc le premier sujet traité lors de cet entretien en indiquant que: «Tout d'abord, je tiens à préciser que le choix d'opter pour Alcaraz a été validé par le Bureau fédéral, et donc ce n'est pas une décision personnelle unilatérale. Pour bâtir une grande équipe, il faut du temps. A l'époque de Vahid Halilhodzic, ce dernier a eu le temps après l'échec lors de la CAN 2013. Lucas Alcaraz est arrivé après la débâcle de la CAN 2017 au Gabon. Le Bureau fédéral a décidé de le maintenir jusqu'au dernier match de l'EN contre le Nigeria dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2018. Après, on va se réunir en session extraordinaire pour décider de son avenir. Certes, on n'est pas content des résultats, mais on va débattre pour prendre la bonne décision.» Interrogé si le soutien du BF à Alcaraz était limité dans le temps, Zetchi a répondu oui. Quant au scandale qui a éclaté suite à la publication dans la presse des détails confidentiels du contrat du technicien ibérique, Zetchi a indiqué d'emblée que: «Il y a des fuites au niveau de la fédération. Ce n'est pas normal. Nous allons porter l'affaire devant les juridictions. Le contrat d'Alcaraz s'est retrouvé dans les rédactions alors qu'il est confidentiel», a-t-il déploré, avant de donner une précision de taille: «Le contrat signé par Alcaraz est un document type de la FAF. Gourcuff et Leekens ont eu le même, on a juste changé certains détails. J'étais le premier à annoncer son salaire et les autres détails n'avaient pas à être connus et je tiens à préciser qu'il y a eu de fausses informations.»



«C'est anormal de publier le contrat d'Alcaraz, on va saisir la justice»

Pour ce qui est de la gestion de l'EN, Zetchi a précisé que celle-ci est toujours sous sa coupe: «Compte tenu que Zefzef est en ce moment en retrait pour des raisons professionnelles, une commission chargée de la gestion et du suivi de l'EN a été installée, composée de membres du BF ainsi que Medane dans le respect du partage des tâches.» Revenant encore à la polémique sur la mise à l'écart de cinq cadres de l'EN, Zetchi précisera encore une fois que: «On n'a jamais voulu écarter des joueurs. Tous les joueurs sont sélectionnables et doivent montrer plus d'engagement avec la sélection nationale. Après la Zambie, j'ai été choqué par le fonctionnement interne de l'EN. Les choses devaient changer. J'assume ce que j'ai dit. On n'a pas parlé d'écart définitif. Seul Medjani a parlé de sa retraite. Tous les joueurs sont sélectionnables. Si on veut les reconduire, les joueurs doivent s'engager plus.»



«Le futur DTN sera local et on va réformer la formation»

Interrogé sur un autre dossier suscitant la polémique ces derniers jours, à savoir la direction technique nationale et tout le désordre qui règne depuis plusieurs années, Zetchi étalera en long et en large sa vision pour cette structure, indiquant que: «Avant, il n'y avait que Taoufik Korichi. Une structure délabrée. Nous avons mis en place Tikanouine qui a décidé sous peu de démissionner. Pour l'instant, c'est Ameur Chafik qui assure l'intérimaire, mais elle sera incessamment renforcée. L'organigramme est mis en place, on a des noms pour le poste du futur DTN qui sera dévoilé la semaine prochaine. C'est un technicien local qui la dirigera et ensuite il y aura des expertises. Après les réunions des présidents des ligues de wilayas, nous leur avons indiqué clairement qu'ils doivent s'impliquer davantage. On va d'abord relancer les DTR et les DTW. Les DTR n'étaient pas payés, on a versé leurs indemnités, et à la fin de leurs contrats, ils n'ont pas été renouvelés. On va choisir des nouveaux pour relancer la formation. Pour ce qui des sélections jeunes, et avec l'approche des échéances, on va installer le staff bientôt. Seulement, les clubs doivent revoir leur gestion et dépenses pour accorder plus d'importance aux jeunes catégories. Il y a un manque flagrant d'engagement et on va mettre une politique optimisée. Des clubs peuvent fusionner pour mieux gérer et progresser. Quant aux centres de formation, l'Etat ne va pas les financer et beaucoup de clubs ont eu des assiettes pour lancer leurs propres projets. Les clubs doivent revoir leur gestion. Nous allons les sensibiliser car on ne peut pas les obliger.»



«La LFP gère le championnat et nous, le football»

L'autre polémique suscitant l'intérêt des observateurs en ce moment est le conflit entre la LFP et la FAF qui s'éternise. Pour Zetchi, il n'existe pas de conflit mais de vision différente: «Lors du BF, on débat sur les incohérences. Il n'y a pas de relation conflictuelle, c'est juste une divergence d'opinion. La LFP gère le championnat et nous le football. Nous devons être associés à ses décisions pour l'intérêt de tous», a-t-il précisé. Pour ce qui est des difficultés financières face auxquelles les clubs de l'élite sont confrontés, Zetchi répondra clairement que: «Si on veut sauver notre football, il faut de la rigueur et du fair-play financier. On doit fonctionner avec la Dncg (direction nationale du contrôle de gestion). D'abord, dès cette saison, on va acter l'accession administrative qui sera associée à celle sportive. Aussi, on a pris attache avec la direction de la Cnas pour assainir la situation des clubs depuis le 31 décembre 2015.».



«Koussa aura la mission de réorganiser la CFA»

Considéré longtemps comme étant un dossier sensible, la composante de la Commission fédérale d'arbitrage n'a pas été oublié lors de cet entretien. Le patron de la FAF a répondu que: «Tout le monde se focalise sur la désignation. Mokhtar Amalou a été désigné pour cette tâche et c'est Messaoud Koussa qui aura la mission de réorganiser la CFA.». Enfin, la polémique sur l'annulation de la rétrogradation du CA Kouba (division inter-région/Centre) et le RC Boumerdès (division amateur/Centre), Zetchi a encore une fois tenu le même discours, en précisant que: «Le TAS de la FAF et celui de Lausanne ont effectivement validé cette rétrogradation. Mais le BF de la FAF a décidé l'harmonisation des championnats amateurs qui fonctionnaient en nombre impair. Entre le repêchage du 14e relégué ou prendre le meilleur 2e, le BF a validé la première option à l'unanimité. La FAF n'a pas franchi la réglementation c'est tout», a conclu Zetchi son entretien, en attendant d'autres rebondissements sur les affaires courantes, comme l'avenir de l'EN et son staff ainsi que le lancement officiel de la Dncg.